Принц Гаррі готує сюрприз для дружини Меган Маркл на честь її 44-річчя: що це може бути

Меган і Гаррі / © Associated Press

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У понеділок герцогині Сассекській виповниться 44 роки, і вона, ймовірно, проведе цей день у колі найближчих людей, включаючи чоловіка Гаррі та їхніх дітей: шестирічного принца Арчі та чотирирічну принцесу Лілібет.

Хоча плани на день народження Меган поки невідомі, передбачається, що вона відсвяткує свій день народження у родинному колі та разом з друзями. Зазначимо, що цього дня народилася ще одна королівська особа — королева-мати Єлизавета.

Меган Маркл / © Getty Images

Колишній королівський дворецький Грант Гарролд, який працював із принцом Гаррі під час його служби у короля Чарльза від 2004 до 2011 рік, вважає, що 40-річний герцог подарує їй щось «дуже особливе».

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В ексклюзивному інтерв’ю Heart Bingo Гарролд сказав: Гаррі досить щедрий. Думаю, він піде шляхом покупки їй прикрас або звозить її у відпустку. Впевнений, це буде щось особливе. Королівська родина славиться своїми незвичайними подарунками, тож, хто знає, можливо, він подарує їй шматочок землі на Місяці. Або він може подарувати їй титул як жарт, тож він може зробити щось трохи незвичайне, трохи кумедне», — каже королівський експерт, пише express.co.uk.

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Раніше в липні свій 78-й день народження відсвяткувала королева Камілла. Нагадаємо, ми розповідали, що подарував їй король Чарльз.