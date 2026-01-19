Принц Гаррі грайливо поплескав Меган Маркл по сідницях під час танцю

Меган та Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл доводить, що їхні романтичні стосунки з принцом Гаррі, як і раніше, живі і процвітають.

У неділю, 44-річна герцогиня Сассекська поділилася у своїх Instagram Stories відео, на якому вона та 41-річний принц Гаррі танцюють під запальну музику на галявині. У якийсь момент цього грайливого ролика Меган, здається, прибирає руку з плеча Гаррі і кладе її поверх його руки, яка грайливо лежить у неї на сідницях.

Меган Маркл і принц Гаррі / © Instagram Меган Маркл

А днем раніше Маркл поділилася ще одним чорно-білим відеороликом, на якому пара танцює, знятим їхньою 4-річною дочкою, принцесою Лілібет. Також герцогиня вирішила приєднатися до тренду «2026 — це новий 2016» та показала фото з принцом десятирічної давності.

«Коли 2026 відчувається так само, як 2016… потрібно було там побувати», — підписала вона пост.