Принц Гаррі грайливо поплескав Меган Маркл по сідницях під час танцю
Герцогиня Сассекська поділилася відеороликом, на якому вони танцюють разом на галявині у їхньому дворі в будинку Монтесіто.
Меган Маркл доводить, що їхні романтичні стосунки з принцом Гаррі, як і раніше, живі і процвітають.
У неділю, 44-річна герцогиня Сассекська поділилася у своїх Instagram Stories відео, на якому вона та 41-річний принц Гаррі танцюють під запальну музику на галявині. У якийсь момент цього грайливого ролика Меган, здається, прибирає руку з плеча Гаррі і кладе її поверх його руки, яка грайливо лежить у неї на сідницях.
А днем раніше Маркл поділилася ще одним чорно-білим відеороликом, на якому пара танцює, знятим їхньою 4-річною дочкою, принцесою Лілібет. Також герцогиня вирішила приєднатися до тренду «2026 — це новий 2016» та показала фото з принцом десятирічної давності.
«Коли 2026 відчувається так само, як 2016… потрібно було там побувати», — підписала вона пост.