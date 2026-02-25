Принц Гаррі і Меган Маркл несподівано з’явилися з візитом у Йорданії

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл та принц Гаррі прибули до Йорданії з несподіваним візитом. Ця поїздка несе гуманітарний характер, адже країну вони відвідали разом з доктором Тедросом Адханомом Гебреєсусом, генеральним директором Всесвітньої організації охорони здоров’я, повідомило видання People. Пара раніше співпрацювала з доктором Тедросом у глобальній кампанії, що просувала рівність у вакцинації під час пандемії COVID 2021 року.

Першою зустріччю пари став круглий стіл Всесвітньої організації охорони здоров’я в Аммані. Очікується, що поїздка триватиме з середи, 25 лютого, до четверга, 26 лютого, і буде присвячена гуманітарному реагуванню на проблеми охорони здоров’я, психічному здоров’ю та підтримці вразливих громад, постраждалих від конфліктів та переміщення.

Меган з’явилася на заході у молочному твідовому костюмі від Veronica Beard, який носила з лаконічним білим топом та золотим браслетом Cartier. Гаррі теж обрав речі у бежево-коричневій гамі.

Після зустрічі подружжя вирушило на північ від Аммана до табору біженців Заатарі, де сім’ї живуть у напівпостійних будинках з кількома доступними магазинами, повідомило BBC. Вони відвідали молодіжний центр, яким керує організація соціального розвитку Questscope, що пропонує низку заходів — від уроків мистецтва та фотографії до музики та спорту — для залучення молоді та допомоги у полегшенні проблем психічного здоров’я.

Гаррі та Меган відвідали кілька класних кімнат, спостерігали за дівчатами-підлітками, які грали на традиційних арабських інструментах, а в іншому приміщенні виступали музиканти, які грали на скрипках та гітарах. Для цього виходу пара переодяглася у менш формальні, але зручні образи.

Протягом наступних двох днів очікується, що Гаррі та Меган зустрінуться з лідерами Йорданії та високопосадовцями охорони здоров’я.

Ця поява пари перша післа гучного скандалу у королівській родині пов’язаного із дядьком принца Гаррі Ендрю Маунтбаттен-Віндзора, якого звинувачують у посадовому злочині, пов’язаним зі справою Джеффрі Епштейна.