Принц Гаррі ледве стримував сльози, даючи свідчення у Високому суді в Лондоні

Принц Гаррі / © Associated Press

Герцог Сассекський виступив на трибуні свідків і це були напружені кілька годин, під час яких Гаррі був відвертим і навіть пустив сльозу.

Принц говорив про те, який вплив статті в пресі мали на його дружину Меган, герцогиню Сассекську, заявивши, що ANL «перетворили життя моєї дружини на суцільну муку». Його губа тремтіла, голос тремтів, коли він згадував, яку шкоду «тисячі» статей завдали йому та його родині, — пише express, посилаючись на джерела.

Протягом усього свого виступу в суді його невдоволення величезною кількістю статей про його особисте життя погрожував виплеснути назовні, і судді кілька разів доводилося переривати Гаррі, щоб нагадати йому, що він повинен просто відповідати на запитання, а не викладати свою позицію.

Та принц насилу стримувався, кажучи, що відчував себе зобов’язаним надати якнайбільше контексту, щоб суддя міг «отримати уявлення про те, як це — жити в цьому світі».

Він був явно роздратований тим, що адвокати протилежної сторони не дозволяли йому донести свою думку.

Образа Гаррі на те, що він народився в установі, де відчував себе нездатним протистояти тому, що про нього писали в національних газетах, була очевидною, і ця справа, як і інші справи проти преси, спрямована на повернення контролю над ситуацією.

Принц Гаррі в Лондоні / © Associated Press

У своїй заяві він каже, що його недовіра виникла через переслідування його покійної матері принцеси Діани, а також через нещодавнє поводження з його дружиною.

Меган і Гаррі в Британії / © Associated Press

Він сказав, що йому важко довіряти людям, коли в пресі з’явилася особиста інформація, і що через свою параної він «втратив зв’язок» з друзями.

Почавшись із різких, запальних зауважень, герцог у результаті виявив свою м’якшу сторону, обговоривши вкрай особисту та конфіденційну інформацію, яка, за його словами, була вкрадена.