Принц Гаррі може знову зустрітися з батьком Чарльзом: стали відомі подробиці

На початку вересня герцог Сассекський відвідав Лондон, там він провів кілька важливих зустрічей, відвідав церемонію і приїхав на довгоочікувану зустріч зі своїм батьком королем Чарльзом III, який запросив його на чаювання до Кларенс-гаусу.

Зустріч минула добре, і після неї принц Гаррі дав лише один публічний коментар і відверто здивував усіх.

Тепер повідомляється, що нова зустріч і не просто зустріч, а спільний публічний вихід із королем може відбутися незабаром. Ведуться важливі переговори про те, щоб уперше за шість років провести публічний захід для батька та сина, пише express.co.uk.

Зазначимо, що герцог Сассекський віддалився від деяких членів королівської родини після свого сенсаційного відходу 2020 року та переїзду з дружиною Меган Маркл до Каліфорнії.

Відносини принца Гаррі з королівськими родичами зіпсувалися після того, як він зробив кілька сенсаційних заяв про своє життя у королівській родині. Але на початку цього місяця прохолода у стосунках, схоже, потепліла, коли герцог зустрівся з батьком у Кларенс-гаусі.

Ця особиста зустріч відбулася за кілька тижнів після того, як його помічники, як було помічено, зустрічалися з помічниками короля в Лондоні на початку літа, що було сприйнято як перший крок на шляху до майбутнього примирення. Тепер, як повідомляється, придворні в обох будинках старанно працюють над планом розв’язання королівської кризи.

Нагадаємо, після візиту до Лондона принц Гаррі приїжджав до України. Він відвідав Київ та провів одну ніч в українській столиці.

