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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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290
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1 хв

Принц Гаррі мило поправив зачіску Меган Маркл на першому публічному заході

Під час візиту до Ноттінгема принца Гаррі застали за грою з хвостиком його дружини Меган Маркл.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл та принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі / © Getty Images

На відео, яким поділилося видання Daily Mail, було видно, як 42-річний герцог Сассекський гладить волосся своєї дружини під час одного із заходів у молодіжній благодійній організації Epic Partners.

На відеозаписі видно, як Гаррі проводить рукою довгим кінський хвост Меган, поки вони співають пісню «З днем ​​народження» одній зі співробітниць благодійної організації, Мікаелі Кастільо.

Меган Маркл і принц Гаррі / © Getty Images

Меган Маркл і принц Гаррі / © Getty Images

Це був лише один із проявів ніжності принца Гаррі до своєї дружини під час цієї публічної прогулянки, коли вони прикрашали кекси глазур'ю та відвідували благодійну організацію, яка надає спортивне наставництво дітям віком від 4 до 18 років.

Пара також трималася за руки та обмінювалася ніжними поглядами, виконуючи низку офіційних обов'язків у королівському стилі під час своєї першої спільної публічної появи після повернення до Великої Британії зі своїми дітьми. А герцогиня Сассекська під час цієї поїздки розповіла, чим захопилася її дочка принцеса Лілібет у Британії.

Меган Маркл і принц Гаррі / © Getty Images

Меган Маркл і принц Гаррі / © Getty Images

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