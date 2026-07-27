Меган Маркл і принц Гаррі / © Instagram Меган Маркл

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Меган Маркл прийняла участь як запрошений суддя у шоу Master Chef Australia, однак нещодавно розкрилася ще одна таємниця — такою в кулінарній програмі з’явився і її відомий чоловік-принц.

Під час запису шоу Гаррі несподівано зателефонував дружині по FaceTim, коли Меган та інші судді дегустували страви учасників.

«Нам зателефонували до студії», — сказав Маркл член знімальної групи, підносячи їй телефон і здається, що цей момент не був з нею наперед погоджений, адже герцогиня трохи розгубилася, перш ніж побачила, що телефонує її чоловік і в результаті дуже зраділа.

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«Привіт, коханий!», — сказала вона, засяяла усмішкою і додала «Мій чоловік тут».

Глядачі почувши, що на звязку принц почали радісно верещати. 41-річний Гаррі помахав рукою, а потім пожартував: «Що відбувається? Я щось важливе перервав?».

«Ну, ми якраз дегустуємо всі страви», — відповіла Маркл, демонструючи.

Нагадаємо, що Маркл запросили стати суддею на початку цього року, коли вона та Гаррі відвідували Австралію разом.

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