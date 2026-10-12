Принц Гаррі несподівано розповів, як боровся з депресією

Принц Гаррі / © ALS Association

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Рішення про переїзд було ухвалено незадовго до того, як герцог та герцогиня Сассекські зробили сенсаційну заяву про те, що вони відмовляться від своїх королівських обов'язків та переїдуть до США в 2019 році.

У новому епізоді MasterClass, що вийшов у четвер, 8 жовтня, 42-річний Гаррі згадує, як пережив «адреналіновий спад» через кілька днів після прибуття до Канади наприкінці 2019 року, після кількох років, проведених у, за його словами, у стресовій обстановці.

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Принц Гаррі / © Associated Press

«Перебуваючи в Канаді, далеко від стресової обстановки, де, ймовірно, мій організм був переповнений адреналіном, через два-три дні я зазнав різкого викиду адреналіну, чого раніше ніколи не відчував.

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Мені здавалося, що для того, щоб адреналін змусив мій мозок працювати, мені був потрібен стрес, тому що я став абсолютно непотрібний по дому», — продовжує він. "Я фактично впав у депресію приблизно на два тижні, і мені здавалося, що я не можу функціонувати без адреналіну", - цитує його слова express.

Нову програму було знято цього літа в Каліфорнії, і в ній Гаррі разом з нейробіологинею докторкою Мері-Френсіс О'Коннор досліджує вплив горя на мозок і тіло. За наявною інформацією, він розповідає про свій власний досвід втрати матері, принцеси Діани у віці 12 років і про те, який довгостроковий вплив це мало на нього.

Принц Гаррі та принцеса Діана / © Associated Press

Для принца Гаррі поїздка до Канади стала наслідком багаторічної боротьби з горем після втрати матері, яка трагічно загинула в автокатастрофі в Парижі 1997 року. В епізоді він каже:

«Протягом 15, 20 років, коли мене запитували: „Ти гаразд?“, я відповідав: „Я гаразд“. Це було заціпеніння, емоційне відключення. І сам того не усвідомлюючи, адреналін підштовхував мене, гнав мене вперед. Саме це спонукало мене вступити до армії у 20 років. Це було ідеальним відволіканням. Я не міг думати ні про що інше, крім завдання, що виконується», — додає він.

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Після повернення з другого відрядження до Афганістану 2013 року Гаррі пояснює, як він почав розуміти, що пережите ним в армії спровокувало його ранню травму. "Те, що я бачив, те, що я пережив, здавалося, стало тригером для інших травм, які накопичилися в мені", - говорить він.

«Я почав розуміти, що, ймовірно, серйозно вичерпався, коли навіть просте вдягання сорочки — затягування коміра — викликало в мене відчуття задухи, і я починав відчувати панічні атаки, навіть просто в машині дорогою на роботу», — згадує він. «І тоді я зрозумів: „Добре, тут щось серйозніше, треба розібратися в чомусь іншому“».

Меган Маркл та принц Гаррі / © Associated Press

Нещодавно Гаррі та Меган повернулися жити до Британії разом із двома дітьми. І цей етап став новим для сім'ї.

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