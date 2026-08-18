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Принц Гаррі отримав обнадійливу пропозицію від батька короля Чарльза
Герцог Сассекський планує повернутися до Великої Британії за кілька тижнів.
Як пишуть британські ЗМІ, принц Гаррі відчайдушно хоче якнайчастіше бачитися зі своїм батьком королем Чарльзом, і особливо натхненний цією ідеєю після нещодавньої зустрічі з ним у липні, на якій також була його дружина Меган і діти – Арчі та Лілі.
В останні кілька років стосунки герцога Сассекського з батьком, королем Чарльзом були не найгладкішими, він бачився з ним лише кілька разів. Проте їхня остання зустріч у Гайгроуві в липні, на якій Гаррі був присутнім у супроводі дружини та дітей, схоже, покращила ці стосунки.
Наразі вважається, що батько та син перебувають у найкращих відносинах, і, як повідомляється, очікуються нові зустрічі під час майбутніх візитів Гаррі до Великої Британії. Джерело повідомило, що герцог радий запрошенню зупинитися в Букінгемському палаці під час свого наступного візиту до країни у вересні.
Джерело повідомило RadarOnline.com: «Те, що Гаррі офіційно запросили зупинитися у палаці, — це важливий крок. Він відчайдушно хоче якнайчастіше бачитися з Чарльзом і дуже радий, що його знову тепло приймають».