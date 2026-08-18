Принц Гаррі отримав обнадійливу пропозицію від батька короля Чарльза

Принц Гаррі та король Чарльз / © Associated Press

Реклама

Як пишуть британські ЗМІ, принц Гаррі відчайдушно хоче якнайчастіше бачитися зі своїм батьком королем Чарльзом, і особливо натхненний цією ідеєю після нещодавньої зустрічі з ним у липні, на якій також була його дружина Меган і діти – Арчі та Лілі.

В останні кілька років стосунки герцога Сассекського з батьком, королем Чарльзом були не найгладкішими, він бачився з ним лише кілька разів. Проте їхня остання зустріч у Гайгроуві в липні, на якій Гаррі був присутнім у супроводі дружини та дітей, схоже, покращила ці стосунки.

Реклама

Принц Гаррі / © Associated Press

Наразі вважається, що батько та син перебувають у найкращих відносинах, і, як повідомляється, очікуються нові зустрічі під час майбутніх візитів Гаррі до Великої Британії. Джерело повідомило, що герцог радий запрошенню зупинитися в Букінгемському палаці під час свого наступного візиту до країни у вересні.

Реклама

Джерело повідомило RadarOnline.com: «Те, що Гаррі офіційно запросили зупинитися у палаці, — це важливий крок. Він відчайдушно хоче якнайчастіше бачитися з Чарльзом і дуже радий, що його знову тепло приймають».

Король Чарльз, Меган та Гаррі / © Associated Press

Новини партнерів