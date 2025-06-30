Принц Гаррі піддався критиці на заході в Нью-Йорку: що сталося

Принц Гаррі / © Associated Press

Реклама

Минулої п’ятниці герцог Сассекський виступив на глобальному саміті Nexus, де він приєднався до співзасновника Рейчел Геррол для обговорення цифрової безпеки для дітей.

Принц і його дружина Меган Маркл підтримали шляхетну справу через свій фонд Archewell Foundation, і Гаррі поспішив розповісти аудиторії, що це так важливо для пари, тому що «моя дружина 2018 року була людиною, яку найбільше тролили у світі».

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

Проте, королівська репортерка Daily Express Пандора Форсайт сказала, що поява молодшого сина короля, схоже, не привернула увагу заголовків газет, як це було б у минулому. Вона зазначила: «Якщо згадати кілька років тому, якби Гаррі з’явився в Нью-Йорку, це було б щось на зразок заголовків на перших шпальтах газет. Але зараз він так часто бере участь у цих конференціях та виступах, що це якось відходить на другий план. Він намагається щосили повернутися до справді благородної справи, а саме до дітей, які, на жаль, і дуже трагічно, наклали на себе руки… частково це пов’язано з інтернет-тролінгом. Але це було 2018 року, і якщо він продовжить повертатися до цього, то, на мою думку, це відверне від дійсно важливого питання», — каже репортерка, цитує express.co.uk.

Реклама

Принц Гаррі / © Associated Press

Тепер у заголовках газет звучить переважно ім’я Меган Маркл. До того ж, зараз герцогиня Сассекська активно розвиває свій блог у Instagram і робить все можливе для того, щоб її ім’я звучало дедалі голосніше.