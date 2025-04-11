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Принц Гаррі побував в Україні: подробиці візиту, які трималися в секреті
Візит принца Гаррі в Україну наробив багато галасу в інформаційному просторі.
Герцог Сассекський відвідав у Львові клініку підтримки поранених військовослужбовців та цивільних осіб Superhumans Center. Зустріла принца у Львові Ольга Руднєва – CEO-фахівчиня центру. Вона розповіла у своєму Instagram сторіз про те, чи важко було привезти принца Гаррі до України та опублікувала фото з герцогом.
Гаррі, до речі, обіцяв повернутися до України ще. Він є не єдиним членом британської королівської родини, який підтримує нашу країну.
Раніше у квітні 2024 року до Києва, Ірпеню та Бучі приїжджала герцогиня Единбурзька Софі — дружина принца Едварда, молодшого сина королеви Єлизавети II. Її візит тоді теж не був анонсований заздалегідь (очевидно, з міркувань безпеки).
Її Королівська Високість зустрілася з президентом Зеленським та першою леді Оленою Зеленською, а також з жінками, чоловіками та дітьми, які постраждали від війни Росії проти України.