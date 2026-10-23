Принц Гаррі поділився рідкісним одкровенням про своїх двох дітей - Арчі та Лілібет

Принц Гаррі з дітьми Арчі та Лілібет / © Instagram Меган Маркл

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У Гаррі та Меган Маркл двоє дітей – 7-річний син Арчі та 5-річна дочка Лілібет.

Сім'я з чотирьох людей, яка, як передбачається, зараз проживає десь у Котсуолдсі, повернулася до Великої Британії у серпні. Герцог та герцогиня Сассекські вперше з'явилися на публіці разом після свого повернення минулого тижня, відвідавши Ноттінгем.

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Меган і Гаррі в Ноттінгемі / © Associated Press

В інтерв'ю журналу GQ принц Гаррі розповів про своїх дітей, повідомивши, що Арчі та Лілібет у захваті від нової школи. Юні члени королівської сім'ї почали відвідувати школу через кілька днів після прибуття до Великої Британії, але через два дні батьки забрали документи, оскільки тісні транспортні розв'язки викликали побоювання Гаррі та Меган щодо безпеки.

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Тепер Арчі та Лілібет навчаються у новій школі, і Гаррі розповів, що його дітям там подобається. В інтерв'ю Гаррі запитали, чому сім'я повернулася до Великої Британії і вирішила навчати своїх дітей у британській школі. На що принц відповів:

“Це відкриває можливості для сім'ї. Можливість віддати дітей до британської школи дуже багато означає для мене. Я не уявляв, наскільки це важливо. Я завжди думав, що ми самі спробуємо це зробити, але вони вже два тижні в школі».

Принц Гаррі у 13-річному віці в Ітоні / © Getty Images

«Їм це дуже подобається і це дає їм зовсім інший досвід. Я не критикую американські школи. Але я думаю, що для дітей семи та п'яти років можливість порівняти різні школи та отримати абсолютно різний культурний досвід сьогодні дуже важлива. Але так: повернутися ближче до сім'ї та знову бути на британській землі довше, ніж кілька днів чи тиждень. Приємно повернутись».

Гаррі також розповів про бажання показати дітям місце, де він виріс. Він додав: «Бажання… щоб вони пережили те саме, що й я, — хороше, а не обов'язково погане, — змусило мене всерйоз замислитися: це можливість, давайте скористаємося нею прямо зараз», - додав герцог Сассекський.

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Принц Гаррі з дітьми Арчі та Лілібет / © Instagram Меган Маркл

У цьому ж інтерв'ю принц Гаррі у трьох словах розповів про стан здоров'я свого батька короля Чарльза.

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