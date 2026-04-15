- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 145
- Час на прочитання
- 1 хв
Принц Гаррі показав свої спортивні навички на стадіоні в Мельбурні, а Меган вирішила не брати участь
Меган Маркл не приєдналася до принца Гаррі на одному із заходів в Австралії.
Принц Гаррі здійснив самостійну зупинку на другий день своєї поїздки до Австралії, відвідавши захід, організований благодійною організацією Movember, яка займається питаннями чоловічого здоров'я, на стадіоні Mission Whitten Oval, штаб-квартирі професійного австралійського футбольного клубу Western Bulldogs.
На цей веселий захід були запрошені батьки та діти з місцевих громадських груп, а також представники організацій, які займаються питаннями виховання дітей та сім'ї.
Також герцог відвідав тренування з австралійського футболу команди Western Bulldogs. Він продемонстрував свої спортивні навички та весело провів час. Жаль, що герцогиня Сассекська не приєдналася до чоловіка на цьому заході.
Далі принц Гаррі вирушить до Канберри, щоб відвідати Австралійський військовий меморіал, зустрітися з ветеранами з-поміж корінного населення і відвідає прийом на підтримку організації Invictus Australia.