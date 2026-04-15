Принц Гаррі показав свої спортивні навички на стадіоні в Мельбурні, а Меган вирішила не брати участь

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі здійснив самостійну зупинку на другий день своєї поїздки до Австралії, відвідавши захід, організований благодійною організацією Movember, яка займається питаннями чоловічого здоров'я, на стадіоні Mission Whitten Oval, штаб-квартирі професійного австралійського футбольного клубу Western Bulldogs.

На цей веселий захід були запрошені батьки та діти з місцевих громадських груп, а також представники організацій, які займаються питаннями виховання дітей та сім'ї.

Також герцог відвідав тренування з австралійського футболу команди Western Bulldogs. Він продемонстрував свої спортивні навички та весело провів час. Жаль, що герцогиня Сассекська не приєдналася до чоловіка на цьому заході.

Далі принц Гаррі вирушить до Канберри, щоб відвідати Австралійський військовий меморіал, зустрітися з ветеранами з-поміж корінного населення і відвідає прийом на підтримку організації Invictus Australia.