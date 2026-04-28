- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 1 хв
Принц Гаррі поклав букет червоних троянд до Національного військового меморіального цвинтаря у Києві
Принц Гаррі під час візиту до Києва відвідав Національний військовий меморіальний цвинтар у столиці.
Молодший син короля Чарльза був в українській столиці два дні. Він виступив на Київському безпековому форумі, де звернувся до президента Трампа та Путіна, а також побував у Бучі.
Герцог Сассекський не оминув і Національний військовий меморіальний цвинтар у Києві, де він поклав квіти на могили невідомих українських військовослужбовців, які загинули під час російського вторгнення.
41-річний принц Гаррі мав похмурий вигляд, віддаючи шану полеглим солдатам. Вдягнувши численні військові нагороди, отримані за час служби в британській армії, принц опустився на коліна біля однієї з могил і поклав букет червоних троянд.
Під час візиту до України герцог дав інтерв'ю телеканалу ITV News, де заявив: «Я завжди буду частиною королівської родини, і я тут, працюю та роблю те, для чого народився. І мені це подобається», маючи на увазі підтримку України.