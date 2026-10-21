Принц Гаррі порушив мовчання з приводу ворожнечі з батьком Чарльзом та братом Вільямом

Принц Гаррі / © Associated Press

Реклама

Принц Гаррі порушив мовчання з приводу «зіпсованих стосунків» зі своїм братом принцом Вільямом та батьком королем Чарльзом під час нового інтерв'ю, яке вийшло того ж дня, коли члени королівської родини виконували свої обов'язки та вітали султана Оману, який прибув з державним візитом до Великої Британії.

На запитання, чи шкодує він з приводу стосунків, що колись існували з сім'єю, Гаррі відповів:

Реклама

Принц Гаррі / © Getty Images

«Так, звісно. Думаю, з погляду сім'ї, це ще одна дуже зрозуміла проблема для багатьох людей: розбіжності між братами та сестрами, зіпсовані стосунки між дітьми та їхніми батьками, дітьми та одним із батьків. Ця тема постійно виринає у розмовах з людьми, тому я розумію, наскільки вона близька багатьом. Люди можуть дивитися на нас і думати: "Як ви збираєтеся з цим впоратися? Можливо, це допоможе мені розібратися зі своїми проблемами"».

Реклама

Герцог Сассекський додав: «Деякі люди не хочуть, щоб у нас все вийшло. Я хочу, щоб у нас все вийшло. Враховуючи все інше, що відбувається у світі, найважливіше – це примирення, ось у чому суть. Шрами залишаються назавжди. Але важливе ваше сприйняття і ваше ставлення до подій, що відбулися, вміння відпустити минуле. Я порадив би всім так вчинити: якщо деякі речі з минулого досі впливають на вас щодня, від них складніше відмовитися», — сказав принц.

Король Чарльз і принц Гаррі / © Associated Press

Зазначимо, що стосунки з королем Чарльзом у Гаррі стали налагоджуватися зовсім нещодавно, коли цього літа вони зустрілися за чаєм у Кларенс-гаусі, а невдовзі після цього було оголошено, що герцог та герцогиня Сассекські повертаються жити до Великої Британії.

Меган і Гаррі в Ноттінгемі / © Getty Images

А ось із братом принцом Вільямом справи йдуть дещо інакше, між ними досі немає жодного контакту.

Принц Вільям і принц Гаррі / © Associated Press

Новини партнерів