Принц Гаррі програв важливу справу в суді: з’явилися перші подробиці

Принц Гаррі / © Associated Press

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Стало відомо, що герцог Сассекський програв апеляцію про відновлення фінансованої державою безпеки Сполученого Королівства, яка, за його словами, була несправедливо скасована після того, як він склав із себе королівські обов’язки разом із дружиною Меган і переїхав до Сполучених Штатів 2020 року.

Суддя сер Джеффрі Вос відхилив апеляцію у п’ятницю, 2 травня, додавши, що двоє інших суддів погодилися з його думкою.

«Герцог, по суті, входив і виходив із когорти захисту, яку надає RAVEC (урядовий виконавчий комітет у справах королівських та VIP-персон). За межами Великої Британії він перебував поза когорти, але коли він перебував у Великій Британії, його безпека вважалася б відповідною залежно від обставин. Я сказав у своєму судженні, що неможливо сказати, що це міркування було нелогічним чи недоречним. Насправді воно здавалося розумним», — сказав суддя.

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Принц Гаррі в Лондоні / © Associated Press

Принц Гаррі приїжджав із США до Лондона, щоб взяти участь у дводенних слуханнях у Королівському суді у Лондоні 8 та 9 квітня.

Протягом багатьох років він боровся за відновлення автоматичної системи безпеки, що фінансується державою, під час своїх візитів до Великої Британії, і, залишаючи залу суду 9 квітня, він сказав виданню People, що почувається «виснаженим і пригніченим».

Для принца Гаррі ця юридична битва була описана його юридичною командою як боротьба за його життя, і останнє рішення суду знаменує переломний момент.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Гаррі програв свою первісну справу проти рішення RAVEC про зниження його безпеки.

Принц Гаррі в Лондоні / © Associated Press

Принц Гаррі та його адвокати раніше заявляли, що він не почувається у безпеці, привозячи свою родину на батьківщину без офіційного захисту поліції.

Нагадаємо, після слухань у Лондоні герцог Сассекський вирушив з візитом до України та побував у Львові.

Принц Гаррі у Львові