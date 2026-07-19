Принц Гаррі прокоментував своє облисіння, зробивши кумедну заяву

Принц Гаррі / © Associated Press

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Принц Гаррі розповів про своє знамените руде волосся - або, як він тепер стверджує, не руде. 41-річний герцог Сассекський, який відвідав Велику Британію минулого тижня, взяв участь у подкасті Джо Марлера "Joe Marler Will See You Now", де і розповів про свою зовнішність.

Крім обговорення низки серйозних тем, Гаррі також торкнувся більш легких запитань, таких як його волосся. Коли його запитали, що найчастіше неправильно розуміють у ньому, він відповів, що це колір його волосся.

Принц Гаррі у Британії / © Getty Images

«Так, люди думають, що я рудий, але я швидше схожий на колір заходу сонця, на каштановий. Так. Не знаю, чому це смішно… Якщо, звичайно, ви не хочете називати мене рудим, знаєте, мене часто дражнили у школі. Мене називають "Морковна маківка"», пожартував Гаррі, пише журнал Ok!.

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Гаррі також розповів про свою бороду після того, як Джо, колишній професійний гравець у регбі, сказав, яка вона в нього гарна. Гаррі відповів: «Я підстригаю бороду кожні п'ять-шість днів, щоб вона мала трохи охайніший вигляд. Згори нічого особливого не відбувається. Я стрижуся, а решту часу намагаюся не дивитися, що відбувається».

Поява принца Гаррі в подкасті Марлера відбулася напередодні зустрічі з його батьком, королем Чарльзом та королевою Каміллою в Гайгроуві минулого тижня. Меган і Гаррі взяли з собою дітей і їхній дідусь, нарешті, побачився з онуками вперше за чотири роки.

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