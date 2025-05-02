Принц Гаррі пропустить 6-й день народження свого сина Арчі: стала відома причина

Принц Гаррі / © Associated Press

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Принц Гаррі не зможе розділити це свято разом зі своїм сином. Відомо, що герцог Сассекський збирається вирушити до Лас-Вегаса для важливого заходу, в межах якого буде запущено нову молодіжну ініціативу у співпраці з престижною премією «Діана».

Гаррі зустрінеться з молодими лідерами, які були удостоєні премії The Legacy Award, яка заснована на честь покійної матері принца, принцеси Діани, на знак визнання їхньої виняткової соціальної активності та гуманітарної роботи.

Меган із сином Арчі / © Instagram Меган Маркл

Цей візит продемонструє відданість герцога Сассекської спадщини своєї матері та надихаючи наступне покоління реформаторів.

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Тим часом Меган, напевно, влаштує веселу вечірку для сина та його друзів у будинку родини в Монтесіто. А може й потішить новими фотографіями принца Арчі.

Меган і Гаррі з Арчі, 2019 рік / © Getty Images

Нагадаємо, сьогодні, 2 травня, принцесі Шарлотті Уельській виповнюється 10 років.