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Принц Гаррі пропустить 6-й день народження свого сина Арчі: стала відома причина
6 травня принцу Арчі виповниться шість років.
Принц Гаррі не зможе розділити це свято разом зі своїм сином. Відомо, що герцог Сассекський збирається вирушити до Лас-Вегаса для важливого заходу, в межах якого буде запущено нову молодіжну ініціативу у співпраці з престижною премією «Діана».
Гаррі зустрінеться з молодими лідерами, які були удостоєні премії The Legacy Award, яка заснована на честь покійної матері принца, принцеси Діани, на знак визнання їхньої виняткової соціальної активності та гуманітарної роботи.
Цей візит продемонструє відданість герцога Сассекської спадщини своєї матері та надихаючи наступне покоління реформаторів.
Тим часом Меган, напевно, влаштує веселу вечірку для сина та його друзів у будинку родини в Монтесіто. А може й потішить новими фотографіями принца Арчі.
Нагадаємо, сьогодні, 2 травня, принцесі Шарлотті Уельській виповнюється 10 років.