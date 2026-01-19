Принц Гаррі прибув до Лондона: перші фото папараці та подробиці, чи побачиться він з королем Чарльзом

Принц Гаррі / © Associated Press

Герцог Сассекський приєднався до групи знаменитостей, серед яких Елтон Джон та Елізабет Герлі, які звинувачують видавця Daily Mail у порушенні недоторканності приватного життя з використанням незаконних методів у межах судового процесу, що є частиною ширшого скандалу із прослуховуванням телефонних розмов у Лондоні.

Принц Гаррі / © Associated Press

Гаррі прибув до Високого суду Лондона сьогодні вранці. Його представник повідомив журналу People, що герцог Сассекський «почується впевнено і готовий», оскільки судовий розгляд проти Associated Newspapers, що затягнувся, триває.

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц подав до суду на медіагрупу, яка видає Daily Mail, The Mail on Sunday та Mail Online, за звинуваченнями у незаконному збиранні інформації. За даними ВВС, компанія Associated Newspapers «категорично спростувала» ці твердження.

Принц Гаррі / © Associated Press

Серед позивачів у цьому судовому процесі також є відомі особи, зокрема Елтон Джон, Елізабет Герлі і колишня дружина Джуда Лоу — Седі Фрост, які звинувачують газетну групу в незаконних діях, таких як злом телефонів.

Седі Фрост / © Associated Press

Цей випадок знаменує собою заключний розділ у серії судових позовів, які Гаррі вів проти британських газет, — боротьби, яку він присягнув довести до кінця.

Очікується, що принц Гаррі з’явиться до суду найближчими днями і стане першим свідком, який свідчить у четвер, 22 січня. Хоча принц перебуватиме в Лондоні кілька днів, малоймовірно, що він побачить свого батька короля Чарльза, який проводить відпустку в Шотландії. Минулого разу вони зустрічалися у вересні 2025 року і тоді Гаррі дав лише один коментар пресі про цю зустріч.