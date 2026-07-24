ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
237
Час на прочитання
1 хв

Принц Гаррі привіз дітей — принцесу Лілі та принца Арчі до будинку дитинства їхньої бабусі — принцеси Діани

Меган Маркл поділилася рідкісним фото принца Арчі та принцеси Лілібет, які відвідали будинок, де минуло дитинство їхньої бабусі – принцеси Діани.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Меган та Гаррі з дочкою Лілі

Меган та Гаррі з дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

Серед рідкісних сімейних фотографій є знімок, зроблений, зважаючи на все, під час візиту до Елторпа, де Гаррі, Арчі та Лілібет зазнімковані з букетами квітів.

Вони зображені зі спини, йдуть трав'янистою стежкою, обсадженою деревами і живоплотом. Вважається, що фотографію було зроблено в Елторпі, родовому маєтку родини Спенсерів, де виросла принцеса Діана.

Принц Гаррі з сином Арчі та принцесою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі з сином Арчі та принцесою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

На фотографії Гаррі та Арчі несуть великі букети, що наводить на думку про те, що сім'я могла відвідати місце поховання Діани, розташоване на острові посеред Овального озера, що належить маєтку.

Відомо, що під час нещодавньої поїздки сім'ї до Великої Британії вони зупинилися у маєтку в Нортгемптонширі як гості дядька Гаррі, Чарльза Спенсера. Ця поїздка дала Арчі та Лілібет можливість провести час у місці, тісно пов'язаному з їхньою покійною бабусею, яка загинула в автокатастрофі в Парижі 1997 року, коли Гаррі було 12 років.

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
237
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie