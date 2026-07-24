Меган та Гаррі з дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

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Серед рідкісних сімейних фотографій є знімок, зроблений, зважаючи на все, під час візиту до Елторпа, де Гаррі, Арчі та Лілібет зазнімковані з букетами квітів.

Вони зображені зі спини, йдуть трав'янистою стежкою, обсадженою деревами і живоплотом. Вважається, що фотографію було зроблено в Елторпі, родовому маєтку родини Спенсерів, де виросла принцеса Діана.

Принц Гаррі з сином Арчі та принцесою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

На фотографії Гаррі та Арчі несуть великі букети, що наводить на думку про те, що сім'я могла відвідати місце поховання Діани, розташоване на острові посеред Овального озера, що належить маєтку.

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Відомо, що під час нещодавньої поїздки сім'ї до Великої Британії вони зупинилися у маєтку в Нортгемптонширі як гості дядька Гаррі, Чарльза Спенсера. Ця поїздка дала Арчі та Лілібет можливість провести час у місці, тісно пов'язаному з їхньою покійною бабусею, яка загинула в автокатастрофі в Парижі 1997 року, коли Гаррі було 12 років.

Принцеса Діана / © Associated Press

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