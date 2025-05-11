Принц Гаррі прийшов на концерт Бейонсе в особливому капелюсі: його дружина Меган показала фото

Меган та Гаррі / © Instagram Меган Маркл

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На капелюсі було зображено імена їхніх дітей, американський прапор, британський прапор, прапор Каліфорнії та контур Африки. У ній принц Гаррі відвідав з дружиною Меган концерт їхньої улюбленої співачки Бейонсе в Лос-Анджелесі, а Меган описала вечір як «дуже веселе побачення».

Меган Меган поділилася в Instagram публікацією, в якій показала основні моменти концерту і продемонструвала фірмові деталі на полях капелюха її чоловіка Гаррі.

Капелюх принца Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Символи на головному уборі включають американський прапор, де зараз проживають вони з Меган, британський прапор на честь його батьківщини, контур Африки, де він брав участь у благодійних проєктах і, нарешті, прапор Каліфорнії, де у них є будинок і звідки родом його дружина. Поряд з прапорами і символами на полях капелюха також написано «Арчі» та «Лілі» на честь їхніх дітей, а також слова «моє кохання» — ласкаве звернення, яким вони з Меган називають одне одного.

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Під фотографією Маркл написала: «Капелюх мого чоловіка закружляв».

Зелений капелюх принц Гаррі носив із чорною футболкою та сірою щільною сорочкою.

Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл