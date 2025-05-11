ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
461
Час на прочитання
1 хв

Принц Гаррі прийшов на концерт Бейонсе в особливому капелюсі: його дружина Меган показала фото

Меган Маркл показав сентиментальний капелюх принца Гаррі, який шанує всіх його улюблених і дорогих серцю людей.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган та Гаррі

Меган та Гаррі / © Instagram Меган Маркл

На капелюсі було зображено імена їхніх дітей, американський прапор, британський прапор, прапор Каліфорнії та контур Африки. У ній принц Гаррі відвідав з дружиною Меган концерт їхньої улюбленої співачки Бейонсе в Лос-Анджелесі, а Меган описала вечір як «дуже веселе побачення».

Меган Меган поділилася в Instagram публікацією, в якій показала основні моменти концерту і продемонструвала фірмові деталі на полях капелюха її чоловіка Гаррі.

Капелюх принца Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Капелюх принца Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Символи на головному уборі включають американський прапор, де зараз проживають вони з Меган, британський прапор на честь його батьківщини, контур Африки, де він брав участь у благодійних проєктах і, нарешті, прапор Каліфорнії, де у них є будинок і звідки родом його дружина. Поряд з прапорами і символами на полях капелюха також написано «Арчі» та «Лілі» на честь їхніх дітей, а також слова «моє кохання» — ласкаве звернення, яким вони з Меган називають одне одного.

Під фотографією Маркл написала: «Капелюх мого чоловіка закружляв».

Зелений капелюх принц Гаррі носив із чорною футболкою та сірою щільною сорочкою.

Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie