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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принц Гаррі розірвав стосунки зі своєю кузиною принцесою Євгенією: стала відома причина

Герцог Сассекський і Йоркська принцеса дружили багато років, Євгенія одна з не багатьох членів сім'ї, яка підтримувала Гаррі після його рішення залишити Велику Британію 2020 року.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Гаррі та принцеса Євгенія

Принц Гаррі та принцеса Євгенія / © Associated Press

Стало відомо, що принц Гаррі припинив будь-яке спілкування з кузиною після того, як дізнався, що Євгенія обідала з його заклятим ворогом Пірсом Морганом.

Британський журналіст і телеведучий підтвердив ці заяви у своїй програмі Piers Morgan Uncensored і повідомив, що герцог «розлютився» через те, що сталося.

Принц Гаррі та принцеса Євгенія / © Getty Images

Принц Гаррі та принцеса Євгенія / © Getty Images

У шоу він сказав: «Те, що Гаррі розірвав стосунки з Євгенією, сталося через мене. Вона обідала зі мною та групою людей у пабі в Лондоні. І мене бачили, коли я обіймав її на прощання, а Гаррі побачив це і розлютився. Я можу підтвердити, що це правда. Тому що він не міг цього винести», - йдеться у заяві Моргана, пише express.co.uk . Пірс Морган, як відомо, багато разів критикував Сассекських і дуже невтішно відгукувався про Меган.

Нагадаємо, принц Гаррі віддалився від королівської родини від того часу, як він і Меган Маркл залишили Британію і переїхали до США 2020 року. Однак він залишався близьким із принцесою Йоркською, незважаючи на свою ворожнечу з королівською родиною. Гаррі та Меган навіть купили новий будинок для відпочинку в Португалії, дуже близько до будинку принцеси Євгенії. Сама принцеса новину не коментувала, як і принц Гаррі.

Меган Маркл та принц Гаррі / © Associated Press

Меган Маркл та принц Гаррі / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
999
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