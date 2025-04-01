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Принц Гаррі розірвав стосунки зі своєю кузиною принцесою Євгенією: стала відома причина
Герцог Сассекський і Йоркська принцеса дружили багато років, Євгенія одна з не багатьох членів сім'ї, яка підтримувала Гаррі після його рішення залишити Велику Британію 2020 року.
Стало відомо, що принц Гаррі припинив будь-яке спілкування з кузиною після того, як дізнався, що Євгенія обідала з його заклятим ворогом Пірсом Морганом.
Британський журналіст і телеведучий підтвердив ці заяви у своїй програмі Piers Morgan Uncensored і повідомив, що герцог «розлютився» через те, що сталося.
У шоу він сказав: «Те, що Гаррі розірвав стосунки з Євгенією, сталося через мене. Вона обідала зі мною та групою людей у пабі в Лондоні. І мене бачили, коли я обіймав її на прощання, а Гаррі побачив це і розлютився. Я можу підтвердити, що це правда. Тому що він не міг цього винести», - йдеться у заяві Моргана, пише express.co.uk . Пірс Морган, як відомо, багато разів критикував Сассекських і дуже невтішно відгукувався про Меган.
Нагадаємо, принц Гаррі віддалився від королівської родини від того часу, як він і Меган Маркл залишили Британію і переїхали до США 2020 року. Однак він залишався близьким із принцесою Йоркською, незважаючи на свою ворожнечу з королівською родиною. Гаррі та Меган навіть купили новий будинок для відпочинку в Португалії, дуже близько до будинку принцеси Євгенії. Сама принцеса новину не коментувала, як і принц Гаррі.