Принц Гаррі розкрив причину свого сенсаційного повернення до Великої Британії

Принц Гаррі / © Getty Images

Реклама

Принц Гаррі з'явився в новому інтерв'ю для журналу GQ у рамках проєкту «Ще одне запитання» і розповів про труднощі, з якими він зіткнувся в дитинстві через горе, про свої складні стосунки з пресою та королівською сім'єю, про те, як він узяв під контроль свій публічний образ, та про своє повернення до Великої Британії.

Пояснюючи, чому він, його дружина Меган Маркл та їхні двоє дітей, принц Арчі та принцеса Лілібет, повернулися до Великої Британії, Гаррі сказав:

Реклама

Меган Маркл та принц Гаррі / © Getty Images

«Я думаю, що наше ставлення, безперечно, змінилося. Я думаю, що коли ти через це проходиш, коли у тебе з'являється можливість поговорити про це та підвищити обізнаність про це, люди починають розуміти, що це таке насправді, це трохи полегшує ситуацію. Це не обов'язково зупинить таку поведінку, але я думаю, що вона може, і я сподіваюся, що так і буде, зміниться».

Реклама

«Те, що сталося тоді — це те, що сталося тоді. Те, що відбувалося останні шість років, — це продовження того. Деякі битви вже велися, і це неминуче», - сказав Гаррі.

«З огляду на все, що відбувається у світі, я впевнений, що всі ми — я, моя сім'я та деякі представники британської преси — хотіли б залишити минуле позаду та використати його на благо суспільства».

Принц Гаррі / © Getty Images

Тим часом, сьогодні вдень король Чарльз, королева Камілла і принц і принцеса Уельські вітали султана Омана у дощовому Віндзорі під час його державного візиту до Великої Британії.

А кульмінацією пишних урочистостей стане сьогоднішній державний бенкет у Віндзорському замку.

Реклама

Новини партнерів