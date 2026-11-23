Принц Гаррі / © Associated Press

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Під час бесіди 42-річному принцу поставили незручне запитання про щорічні різдвяні урочистості королівської родини в Сандрінгемі.

Дермот поцікавився різдвяною вечерею в Сандрінгемі і тим, які страви вони їдять цього знаменного дня, зокрема, яке м'ясо подають до вечері.

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Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі сказав: «Різні види індички, які тільки можна собі уявити, такі різні. Ціла смажена індичка, потім рвана індичка, а потім копчена індичка».

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Також принц Гаррі підтвердив, що цього року, найімовірніше, саме його дружина, герцогиня Сассекська, відповідатиме за приготування індички, пише The Sun.

«Знаєте що? Моя дружина дуже добре готує, як і моя теща. Тож я залишаю це їм», - додав Гаррі.

Доріа Редлан і Меган Маркл / © Associated Press

Хоча герцог Сассекський не розкрив причини, але відомо, що він, Меган та їхні діти, семирічний принц Арчі та п'ятирічна принцеса Лілібет, святкуватимуть Різдво окремо від членів королівської родини, один із його близьких друзів раніше вже прояснив ситуацію.

Раніше, нагадаємо, ми писали, що принцеса Уельська не запросила принца Гаррі та Меган Маркл на свій різдвяний концерт Together at Christmas, який відбудеться 11 грудня.

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