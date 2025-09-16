Принц Гаррі розповів, яку пораду йому дала дружина Меган напередодні його зустрічі з королем Чарльзом

Меган і Гаррі / © Associated Press

41-річний герцог Сассекський минулого тижня повернувся до Великої Британії та зустрівся зі своїм батьком, королем Чарльзом, вперше від лютого 2024 року.

У новому інтерв’ю The Guardian принц розповів про поїздку, зокрема про цінні поради, які він отримав від своєї 44-річної дружини Меган Маркл напередодні візиту на батьківщину.

Принц Гаррі в Лондоні / © Associated Press

«Вона сказала: „Просто дотримуйся правди“. Я завжди до цього вдаюся. Завжди», — сказав Гаррі, згадавши, що Меган сказала йому, що це «найефективніший спосіб жити». «І якщо так думати, хто буде настільки дурний, щоб брехати? Це забирає надто багато часу й сил», — додав він.

Останніми роками принц Гаррі віддалився від своєї сім’ї, особливо від батька Чарльза та брата, принца Вільяма, після того, як 2020 року відійшов від королівського життя та переїхав до Каліфорнії зі своїми дружиною і сином. Відтоді він говорив про розлад у родині в інтерв’ю, документальному серіалі Netflix і у своїх мемуарах 2023 року «Запасний».

Принц Гаррі біля Кларенс-гауса, де він зустрічався з королем Чарльзом III / © Getty Images

Однак його нещодавній візит до Великої Британії та зустріч із 76-річним королем Чарльзом, схоже, були кроком до примирення. Зустріч стала можливою після того, як Гаррі пообіцяв батькові, що не винесе зі стін Кларенс-гауса, де вони зустрілися, жодного слова на публіку. І єдиним, як Гаррі прокоментував цю зустріч журналістам, було: «Вся увага має бути зосереджена на моєму батькові».

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Associated Press

Схоже, герцог провів серйозну роботу над помилками і рішуче налаштований отримати посилену охорону у своїй рідній країні, щоб привезти туди дітей.