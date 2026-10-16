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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принц Гаррі розповів, який предмет у школі не любить його син Арчі

У четвер принц Гаррі під час візиту до Ноттінгему зупинився, щоб поспілкуватися з групою школярів, і розповів, як навчається його син Арчі у новій школі у Великій Британії.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Гаррі

Принц Гаррі / © Getty Images

За словами Гаррі, у новій школі його синові принцу Арчі довелося зіштовхнутися зі своїм найменш улюбленим предметом.

"Більшість людей не люблять математику", - сказав Гаррі, нахилившись, щоб поговорити з дітьми. Мій син нещодавно запитав: «Чи можна мені піти до школи, де не викладають математику?» Я відповів: «Такої школи не існує!», - розповів кумедну історію про свою дитину герцог Сассеккій під час візиту до Ноттінгема, де вони з дружиною Меган поспілкувалися з групою школярів, пише People.

Принц Гаррі / © Getty Images

Принц Гаррі / © Getty Images

Принц Гаррі раніше розповідав, що у шкільні роки його більше цікавили спорт, ніж навчання. "Спорт мене дуже підтримував", - сказав він журналу Time раніше цього року. «Я був одним із тих школярів, яким не подобалося навчання… Якби не спортивний майданчик та кількість запропонованих видів спорту, я б нізащо не залишився у школі».

Принц Гаррі / © Getty Images

Принц Гаррі / © Getty Images

Нагадаємо, на цьому ж заході Гаррі торкнувся бороди рудоволосого чоловік , що мало досить кумедний вигляд.

Принц Гаррі / © Getty Images

Принц Гаррі / © Getty Images

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