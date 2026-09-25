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Принц Гаррі розповів про "саму британську річ", яку він робить зі своїми дітьми
Наприкінці серпня 2026 року Гаррі з Меган Маркл та їхніми двома дітьми переїхали жити до Британії.
Молодший син короля Чарльза розповів про самий «британський вчинок», який він здійснив зі своєю сім'єю від моменту повернення минулого місяця.
В інтерв'ю журналу Hello! цього тижня, даному в рамках церемонії вручення премії Wellchild Awards 2026, Гаррі розповів, що після повернення до Великої Британії сім'я багато гуляє.
На запитання про те, що він зробив від моменту повернення, що для нього є британським вчинком, він відповів: «Погуляв. Багато гуляв. Хіба це не британське?».
Він також розповів, що його діти, семирічний принц Арчі та п'ятирічна принцеса Лілібет, із задоволенням їдять оладки з мармітом.
Також Меган Маркл вже встигла прийняти в їхньому новому будинку свою подругу з Каліфорнії - Келлі Маккі Зайфен, яка приїхала погостювати зі своїм маленьким сином і поділилася цілою добіркою фотографій у своєму блогу з цієї поїздки.