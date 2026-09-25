Принц Гаррі розповів про "саму британську річ", яку він робить зі своїми дітьми

Принц Гаррі з дітьми Арчі та Лілі / © Instagram Меган Маркл

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Молодший син короля Чарльза розповів про самий «британський вчинок», який він здійснив зі своєю сім'єю від моменту повернення минулого місяця.

В інтерв'ю журналу Hello! цього тижня, даному в рамках церемонії вручення премії Wellchild Awards 2026, Гаррі розповів, що після повернення до Великої Британії сім'я багато гуляє.

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Принц Гаррі та Меган з дітьми Арчі та Лілі / © Instagram Меган Маркл

На запитання про те, що він зробив від моменту повернення, що для нього є британським вчинком, він відповів: «Погуляв. Багато гуляв. Хіба це не британське?».

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Він також розповів, що його діти, семирічний принц Арчі та п'ятирічна принцеса Лілібет, із задоволенням їдять оладки з мармітом.

Принц Арчі та принцеса Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Також Меган Маркл вже встигла прийняти в їхньому новому будинку свою подругу з Каліфорнії - Келлі Маккі Зайфен, яка приїхала погостювати зі своїм маленьким сином і поділилася цілою добіркою фотографій у своєму блогу з цієї поїздки.

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