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Принц Гаррі розповів, що думає про бізнес своєї дружини Меган Маркл
Принц Гаррі вперше публічно прокоментував успіх бренду дружини Меган Маркл.
Герцог Сассекський постійно підтримував свою дружину, яка цієї весни знову опинилася в центрі уваги завдяки запуску серіалу на Netflix «З любов’ю, Меган» у березні та дебюту її бренду As ever, вся лінійка продукції якого була розпродана менш ніж за годину.
«Я такий щасливий за свою дружину і повністю підтримую все, що вона зробила і продовжує робити», — сказав принц Гаррі журналу People. «Я неймовірно пишаюся», — додав Гаррі.
Нагадаємо, що принц Гаррі з’явився у фінальному епізоді серіалу його дружини під час святкового бранчу на честь бізнесу Меган. «Ти зробила справді чудову роботу. Мені подобається», — каже принц у кадрі.
Крім свого шоу та бренду способу життя Меган нещодавно запустила новий подкаст Lemonada Media «Визнання жінки-засновниці», прем’єра якого відбулася 8 квітня.
Тим часом принц Гаррі встиг уперше побувати з візитом в Україні і пообіцяв, що повернеться сюди ще.