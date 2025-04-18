Принц Гаррі розповів, що думає про бізнес своєї дружини Меган Маркл

Меган та Гаррі / © Associated Press

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Герцог Сассекський постійно підтримував свою дружину, яка цієї весни знову опинилася в центрі уваги завдяки запуску серіалу на Netflix «З любов’ю, Меган» у березні та дебюту її бренду As ever, вся лінійка продукції якого була розпродана менш ніж за годину.

«Я такий щасливий за свою дружину і повністю підтримую все, що вона зробила і продовжує робити», — сказав принц Гаррі журналу People. «Я неймовірно пишаюся», — додав Гаррі.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Нагадаємо, що принц Гаррі з’явився у фінальному епізоді серіалу його дружини під час святкового бранчу на честь бізнесу Меган. «Ти зробила справді чудову роботу. Мені подобається», — каже принц у кадрі.

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Крім свого шоу та бренду способу життя Меган нещодавно запустила новий подкаст Lemonada Media «Визнання жінки-засновниці», прем’єра якого відбулася 8 квітня.

Тим часом принц Гаррі встиг уперше побувати з візитом в Україні і пообіцяв, що повернеться сюди ще.

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