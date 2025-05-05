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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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208
Час на прочитання
2 хв

Принц Гаррі шокував новою заявою про свою дружину Меган і королівську родину

Меган Маркл вийшла заміж за принца Гаррі 2018 року, вони зустрічалися до весілля трохи більше року.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Гаррі

Принц Гаррі / © Associated Press

Після програної справи в суді в Лондоні, де принц намагався повернути собі та своїй родині поліцейську охорону, він зробив нову заяву. Гаррі сказав, що Меган Маркл не мала б безпеки після того, як увійшла до королівської родини, якби він не втрутився.

Це звинувачення герцог Сассекський зробив у великому листі, опублікованому на сайті sussex.com, яким він поділився 2 травня. Оновлення з’явилося через кілька годин після того, як британський суддя відхилив його апеляцію про перегляд фінансованого державою забезпечення, яке, за словами Гаррі, було несправедливо позбавлене його, коли він і Меган зреклися своїх королівських обов’язків 2020 року.

Меган Маркл і принц Гаррі / © Reuters

Меган Маркл і принц Гаррі / © Reuters

Молодший син короля Чарльза описав свою юридичну апеляцію як «останню міру» і назвав королівський двір «ключовою особою, яка ухвалює рішення» у RAVEC, урядовому королівському та VIP-виконавчому комітеті, відповідальному за його заходи безпеки. У своєму різкому звинуваченні Гаррі заявив, що RAVEC не хотів захищати Меган, поки він не втрутився.

«У листопаді 2017 року, до того, як стала відома роль королівської родини в RAVEC, цей секретний комітет дійшов висновку, що коли моя дружина приєднається до королівської родини, вона не повинна отримувати захист. Тільки коли я запитав ім’я людини, яка готова піти на цей ризик, вони скасували рішення», — сказав принц Гаррі в листі.

Меган Маркл і принц Гаррі / © Reuters

Меган Маркл і принц Гаррі / © Reuters

Гаррі і Меган почали зустрічатися в липні 2016 року і оголосили про свої заручини трохи більше ніж через рік, у листопаді 2017 року. Пара одружилася у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку у травні 2018 року, а у травні 2019 року у них народився первісток — син принц Арчі, якому 6 травня виповниться шість років.

У січні 2020 року герцог та герцогиня Сассекські оголосили про своє рішення відмовитися від своїх королівських обов’язків у Великій Британії. Вони переїхали до США, де у червні 2021 року у них народилася донька Лілібет.

Принц Гаррі у Високому суді в Лондоні / © Associated Press

Принц Гаррі у Високому суді в Лондоні / © Associated Press

Принц Гаррі також дав інтерв’ю ВВС, в якому висловив жаль про те, що його батько король Чарльз не хоче з ним спілкуватися, сказавши, що хотів би помиритися з сім’єю, оскільки не знає скільки залишилося жити монарху.

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