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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
276
Час на прочитання
1 хв

Принц Гаррі та Меган Маркл насолоджуються сімейною відпусткою з дітьми в Європі

Принц Гаррі та Меган Маркл проводять сімейний відпочинок у континентальній Європі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган та Гаррі

Меган та Гаррі / © Associated Press

Подробиці не розголошуються, Меган Маркл також не ділиться поки що знімками з їхньої відпустки у своєму Instagram.

Також журнал Hello! підтверджує, що Сасекські планують поїздку до Великої Британії наступного місяця та візьмуть із собою дітей.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Арчі та Лілі / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Арчі та Лілі / © Instagram Меган Маркл

Планувалося, що сім'я пробуде в країні п'ять днів, протягом яких герцог та герцогиня візьмуть участь у кількох заходах, пов'язаних із Іграми Invictus, створеними принцом Гаррі.

У червні 2026 року повідомлялося, що Гаррі та Меган також візьмуть із собою своїх двох дітей, принца Арчі та принцесу Лілібет. Сім'я мала зупинитися у різних приватних і королівських резиденціях. Діти не з'являтимуться на жодних публічних заходах.

Газета The Telegraph повідомила, що Меган, Арчі та Лілібет, можливо, не супроводжуватимуть Гаррі протягом усієї поїздки, їх можуть доставити до Великої Британії і назад за один день. Ймовірно, під час цього візиту вони з'єднаються зі своїм дідом, королем Чарльзом, який дуже давно не бачив своїх молодших онуків.

Король Чарльз / © ALS Association

Король Чарльз / © ALS Association

Також повідомлялося, що Гаррі сподівався відвезти своїх дітей до місця, де похована їхня покійна бабуся, принцеса Діана.

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
276
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