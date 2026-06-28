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Принц Гаррі та Меган Маркл насолоджуються сімейною відпусткою з дітьми в Європі
Принц Гаррі та Меган Маркл проводять сімейний відпочинок у континентальній Європі.
Подробиці не розголошуються, Меган Маркл також не ділиться поки що знімками з їхньої відпустки у своєму Instagram.
Також журнал Hello! підтверджує, що Сасекські планують поїздку до Великої Британії наступного місяця та візьмуть із собою дітей.
Планувалося, що сім'я пробуде в країні п'ять днів, протягом яких герцог та герцогиня візьмуть участь у кількох заходах, пов'язаних із Іграми Invictus, створеними принцом Гаррі.
У червні 2026 року повідомлялося, що Гаррі та Меган також візьмуть із собою своїх двох дітей, принца Арчі та принцесу Лілібет. Сім'я мала зупинитися у різних приватних і королівських резиденціях. Діти не з'являтимуться на жодних публічних заходах.
Газета The Telegraph повідомила, що Меган, Арчі та Лілібет, можливо, не супроводжуватимуть Гаррі протягом усієї поїздки, їх можуть доставити до Великої Британії і назад за один день. Ймовірно, під час цього візиту вони з'єднаються зі своїм дідом, королем Чарльзом, який дуже давно не бачив своїх молодших онуків.
Також повідомлялося, що Гаррі сподівався відвезти своїх дітей до місця, де похована їхня покійна бабуся, принцеса Діана.