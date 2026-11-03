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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принц Гаррі та Меган Маркл планують ще один публічний вихід у Британії

Герцог і герцогиня Сассекські намагаються не планувати публічні заходи на час початку турне короля Карибським регіоном, хоча, принаймні, один їхній виступ запланований до кінця року.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган та Гаррі

Меган і Гаррі / © Getty Images

Як правило, члени королівської сім’ї активно уникають накладення зобов’язань одне на одного. Ретельно складається календар, відомий як сітка, щоб розподілити публічні виступи в часі.

Після шести років життя в США Гаррі та Меган повернулися до Великої Британії в серпні як приватні особи і не можуть виконувати обов’язки від імені королівської родини.

Меган Маркл і принц Гаррі / © Getty Images

Меган Маркл і принц Гаррі / © Getty Images

На початку цього місяця вони разом з’явилися на низці благодійних заходів у Ноттінгемі, і це був дуже успішний вихід пари, в рамках якого Меган буквально засипали букетами квітів.

До того ж Ноттінгем — це місто, де пара здійснила свою першу спільну прогулянку в рамках королівської програми 2017 року.

Незважаючи на зростаючу активність у Великій Британії, включаючи численні візити до Лондона, пара досі не зустрічалася з королем Чарльзом і залишається у натягнутих стосунках з принцом і принцесою Уельськими, пише Daily Mail.

Меган Маркл на заході в Ноттингемі / © Getty Images

Меган Маркл на заході в Ноттингемі / © Getty Images

Раніше одне джерело стверджувало, що Сассекські взяли свої різдвяні плани до своїх рук, тому що «знають, що їх не запросять» до Сандрінгема на Різдво, оскільки провести свято з королівською сім’єю було б «занадто складно і ніяково».

Раніше, нагадаємо, ми писали, де проведуть Різдво Меган та Гаррі.

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