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Принц Гаррі та Меган Маркл планують ще один публічний вихід у Британії
Герцог і герцогиня Сассекські намагаються не планувати публічні заходи на час початку турне короля Карибським регіоном, хоча, принаймні, один їхній виступ запланований до кінця року.
Як правило, члени королівської сім’ї активно уникають накладення зобов’язань одне на одного. Ретельно складається календар, відомий як сітка, щоб розподілити публічні виступи в часі.
Після шести років життя в США Гаррі та Меган повернулися до Великої Британії в серпні як приватні особи і не можуть виконувати обов’язки від імені королівської родини.
На початку цього місяця вони разом з’явилися на низці благодійних заходів у Ноттінгемі, і це був дуже успішний вихід пари, в рамках якого Меган буквально засипали букетами квітів.
До того ж Ноттінгем — це місто, де пара здійснила свою першу спільну прогулянку в рамках королівської програми 2017 року.
Незважаючи на зростаючу активність у Великій Британії, включаючи численні візити до Лондона, пара досі не зустрічалася з королем Чарльзом і залишається у натягнутих стосунках з принцом і принцесою Уельськими, пише Daily Mail.
Раніше одне джерело стверджувало, що Сассекські взяли свої різдвяні плани до своїх рук, тому що «знають, що їх не запросять» до Сандрінгема на Різдво, оскільки провести свято з королівською сім’єю було б «занадто складно і ніяково».
Раніше, нагадаємо, ми писали, де проведуть Різдво Меган та Гаррі.