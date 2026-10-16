Принц Гаррі торкнувся бороди рудоволосого чоловіка на публічному заході

Принц Гаррі з незнайомцем / © Getty Images

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Учора під час візиту до Ноттінгема принц Гаррі привітав доброзичливців, які зібралися біля будівлі Community Recording Studio - благодійної організації, яка працює з молоддю та місцевою спільнотою та пропонує широкий спектр творчих та спортивних занять, а також програми наставництва та розвитку молоді.

Принц Гаррі з незнайомцем / © Getty Images

Особливо увагу принца привернув такий самий рудоволосий чоловік із рудою бородою, як і він сам. Герцог Сассекський зупинився на мить, щоб трохи поговорити з незнайомцем, і навіть торкнувся його бороди. Це мало досить кумедний вигляд на знімку, який зробили фотографи.

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Принц Гаррі з незнайомцем / © Getty Images

Нагадаємо, Гаррі та його дружина Меган Маркл також під час цієї поїздки взяли участь у майстер-класі. Вони одягли смугасті фартухи і активно працювали на кухні і допомагали готувати їжу під час свого перебування там.

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Меган і Гаррі / © Associated Press

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