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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
1 хв

Принц Гаррі торкнувся бороди рудоволосого чоловіка на публічному заході

Герцог Сассекський здивував доброзичливця на публічному заході в Ноттінгемі.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Гаррі з незнайомцем

Принц Гаррі з незнайомцем / © Getty Images

Учора під час візиту до Ноттінгема принц Гаррі привітав доброзичливців, які зібралися біля будівлі Community Recording Studio - благодійної організації, яка працює з молоддю та місцевою спільнотою та пропонує широкий спектр творчих та спортивних занять, а також програми наставництва та розвитку молоді.

Принц Гаррі з незнайомцем / © Getty Images

Принц Гаррі з незнайомцем / © Getty Images

Особливо увагу принца привернув такий самий рудоволосий чоловік із рудою бородою, як і він сам. Герцог Сассекський зупинився на мить, щоб трохи поговорити з незнайомцем, і навіть торкнувся його бороди. Це мало досить кумедний вигляд на знімку, який зробили фотографи.

Принц Гаррі з незнайомцем / © Getty Images

Принц Гаррі з незнайомцем / © Getty Images

Нагадаємо, Гаррі та його дружина Меган Маркл також під час цієї поїздки взяли участь у майстер-класі. Вони одягли смугасті фартухи і активно працювали на кухні і допомагали готувати їжу під час свого перебування там.

Меган і Гаррі / © Associated Press

Меган і Гаррі / © Associated Press

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