Принц Гаррі у Львові: син короля Чарльза ІІІ приїхав до України і обіцяв повернутися знову

Принц Гаррі / © Associated Press

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Молодший син короля Чарльза приїхав до Львова, щоби зустрітися з жертвами війни.

9 квітня принц Гаррі приїхав до Львова, де відвідав клініку підтримки поранених військовослужбовців та цивільних осіб Superhumans Center. У клініці пацієнти отримують безкоштовне протезування, хірургію та психологічну підтримку.

Принц Гаррі у Львові, фото instagram.com/superhumans.center

Герцога Сассекського запросили відвідати центр ще минулого року, а цього року на Invictus Games 2025 у Ванкувері його запросили знову приїхати до України. Гаррі та його дружина Меган Маркл підтримують нашу країну від 2022 року та неодноразово публічно демонстрували цю підтримку.

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Метою візиту Гаррі було побачити на власні очі найкращі у своєму класі послуги підтримки та реабілітації, що надаються в країні, де триває активна війна. У Instagram центру опублікували відеоролик із візиту принца Гаррі.

«Це мій перший візит до України, і точно не останній. Для мене було величезною честю та привілеєм приїхати сюди разом із делегацією Invictus, з деякими з наших спортсменів та учасників Ігор з Великої Британії за останні десять років. Приїхати сюди, до центру Superhumans, і побачити неймовірну, приголомшливу реабілітацію та догляд, які тут надають під одним дахом, спеціально створеним для цього, — це просто вражає», — сказав принц Гаррі про візит.

Принц Гаррі у Львові, фото instagram.com/superhumans.center

Нагадаємо, принц провів 10 років у британській армії, а 2014 року заснував адаптивний спортивний захід для поранених та хворих військовослужбовців та ветеранів, який називається «Ігри нескорених».

Принц Гаррі у Львові, фото instagram.com/superhumans.center

Нагадаємо, у квітні 2022 року у Львові побувала голлівудська акторка Анджеліна Джолі.

А у квітні 2024 року до Києва приїжджала герцогиня Единбурзька Софі. Вона побувала тоді не лише у столиці, а й відвідала Бучу та Ірпінь.