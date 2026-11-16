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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принц Гаррі у Львові: син короля Чарльза зустрівся з ветеранами та взяв участь у відборі на "Ігри Нескорених"

У вихідні принц Гаррі здійснив несподіваний візит до українського Львова, де зустрівся з пораненими ветеранами та медиками, а також взяв участь у 6-х національних «Іграх Нескорених».

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Гаррі у Львові

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Через кілька днів після спільної поїздки до Брюсселя зі своєю дружиною Меган Маркл принц Гаррі знову з’явився на публіці з неоголошеною поїздкою до України.

Герцог Сассекський здійснив дводенний візит до Львова. Це вже друга його поїздка до міста та третя — до України за час повномасштабного вторгнення. Вперше у Львові Гаррі з’явився у квітні 2025 року.

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Під час поїздки британський принц зустрівся з пораненими ветеранами та виступив на конференції для медиків, де передав слова підтримки.

«Ви виграєте війну, і тоді у вас будуть усі умови для успіху», — сказав він, стоячи на сцені під час конференції, організованої організацією Superhumans, яка надає медичну допомогу пораненим дорослим і дітям на війні.

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Син короля Чарльза також спостерігав за виступами поранених ветеранів, що борються за місце в українській команді на Іграх Invictus, яка планує відправити 60 учасників на Ігри 2027 року в Бірмінгемі — це буде найбільша команда, яку країна будь-коли збирала, оскільки війна призвела до збільшення кількості солдатів з ампутаціями.

«Коли війна закінчиться, і Україна переможе, ми будемо готові підтримати вас у проведенні „Ігор Нескорених“, — сказав Гаррі ветеранам.

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Нагадаємо, від моменту вторгнення Росії 2022 року принц Гаррі чотири рази відвідував Україну. Він був у Львові у квітні 2025-го, коли відвідав реабілітаційний центр Superhumans Center. Пізніше, в листопаді 2026-го, герцог Сассекський здійснив ще один неанонсований візит до Львова. У рамках цієї поїздки він виступив на першій міжнародній конференції з питань військової травми, яка відбулася на базі Superhumans Center.

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Також у вересні 2025 року Гаррі вперше відвідав Київ, де зустрівся з ветеранами, відвідав Музей історії України у Другій світовій війні, а також зустрівся з експрем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко, яка показала йому наслідки обстрілів. Зупинявся він у столиці в готелі Hilton Kyiv.

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

А у квітні 2026 року принц Гаррі знову побував у Києві та відвідав Київський безпековий форум, де виступив з промовою, поспілкувався з українськими військовими та з’їздив до Бучі в супроводі фонду HALO Trust.

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