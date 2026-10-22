Принц Гаррі / © Associated Press

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Нещодавно принц дав інтерв'ю журналу GQ, в якому торкнувся широкого кола тем, включаючи горе, сімейні драми та своє повернення до Великої Британії.

Хоча Гаррі протягом багатьох років мовчав про свого батька, короля Чарльза, в цьому інтерв'ю герцога запитали про монарха. Це спонукало Гаррі розповісти світові про стан здоров'я короля.

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Король Чарльз III / © Associated Press

Це сталося після того, як 2024 року у монарха діагностували рак невідомої етіології. Він досі проходить лікування від раку.

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Під час бесіди принца Гаррі запитали, чи відчуває він передчуття скорботи за батька після того, як йому поставили діагноз рак. Гаррі відповів: “Так, відчуваю. І я думаю, що це можливо допомагає».

“Це те, що нам усім належить пережити: втрата батька, обох батьків та друзів. Це універсальне почуття”, - додав герцог.

На запитання, чи не вплинули останні кілька років на стан здоров'я його батька, герцог відповів: «Так, але йому стає краще. Тому так». «Я думаю, що є велика різниця між втратою одного з батьків і втратою двох», - додав принц Гаррі.

Принц Гаррі / © Associated Press

Коментар про те, що королю «стає краще», мабуть, додав настрою шанувальникам королівської родини, які висловлювали монарху глибоке співчуття протягом усієї його боротьби з раком. Король завжди висловлював подяку громадськості за добрі побажання, які він отримував від моменту встановлення діагнозу.

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У цьому ж інтерв'ю, нагадаємо, принц Гаррі розкрив причину свого сенсаційного повернення до Великої Британії.

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