Принц Гаррі відвідав музей у Києві: ексклюзивні фото із зустрічі сина короля Чарльза з ветеранами

Принц Гаррі в Києві

Вранці герцога Сассекського зустрічала делегація на вокзалі у столиці України. Після цього разом із командою фонду Invictus Games Foundation принц вирушив до Музею історії України у Другій світовій війні, де зустрівся з українськими ветеранами.

Принц Гаррі в Києві, фото: Карина Поліщук

З Леді.ТСН поділилася ексклюзивними фотографіями власниця каналу «Все про Роял» Карина Поліщук, яка спеціально приїхала до Музею, щоб побачити принца на власні очі. Поспілкуватися з Гаррі, на жаль, не вдалося, охорона принца не дозволила. Але каже, що Гаррі люб’язно спілкувався із запрошеними на зустріч ветеранами, які приїхали з усіх куточків країни, всім приділив час і навіть трохи затримався (на цілих 40 хвилин), щоб привітати тих, хто спізнився на захід.

Принц Гаррі в Києві, фото: Карина Поліщук

Словом, принц був дуже люб’язний, але обережний. Все-таки візит до Києва для нього перший, але, сподіваємось, не останній.

Герцог Сассекський мав досить повсякденний вигляд, на ньому була чорна сорочка, піджак і темно-сині штани з ременем із тканини.

Принц Гаррі в Києві, фото: Карина Поліщук

Нагадаємо, ціль принца в Україні детально обговорити нові ініціативи щодо підтримки реабілітації поранених з кінцевою метою надання допомоги в усіх регіонах країни.

«Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення. Ми можемо продовжувати олюднювати людей, залучених до цієї війни, і те, через що вони проходять. Ми маємо постійно пам’ятати про це. Сподіваюся, що ця поїздка допоможе людям усвідомити це, тому що легко втратити чутливість до того, що відбувається», — сказав принц журналістам The Guardian під час поїздки до Києва.