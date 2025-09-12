ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
239
Час на прочитання
2 хв

Принц Гаррі відвідав музей у Києві: ексклюзивні фото із зустрічі сина короля Чарльза з ветеранами

Принц Гаррі сьогодні весь день перебуває у Києві.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Гаррі у Києві

Принц Гаррі в Києві

Вранці герцога Сассекського зустрічала делегація на вокзалі у столиці України. Після цього разом із командою фонду Invictus Games Foundation принц вирушив до Музею історії України у Другій світовій війні, де зустрівся з українськими ветеранами.

Принц Гаррі в Києві, фото: Карина Поліщук

Принц Гаррі в Києві, фото: Карина Поліщук

З Леді.ТСН поділилася ексклюзивними фотографіями власниця каналу «Все про Роял» Карина Поліщук, яка спеціально приїхала до Музею, щоб побачити принца на власні очі. Поспілкуватися з Гаррі, на жаль, не вдалося, охорона принца не дозволила. Але каже, що Гаррі люб’язно спілкувався із запрошеними на зустріч ветеранами, які приїхали з усіх куточків країни, всім приділив час і навіть трохи затримався (на цілих 40 хвилин), щоб привітати тих, хто спізнився на захід.

Принц Гаррі в Києві, фото: Карина Поліщук

Принц Гаррі в Києві, фото: Карина Поліщук

Словом, принц був дуже люб’язний, але обережний. Все-таки візит до Києва для нього перший, але, сподіваємось, не останній.

Герцог Сассекський мав досить повсякденний вигляд, на ньому була чорна сорочка, піджак і темно-сині штани з ременем із тканини.

Принц Гаррі в Києві, фото: Карина Поліщук

Принц Гаррі в Києві, фото: Карина Поліщук

Нагадаємо, ціль принца в Україні детально обговорити нові ініціативи щодо підтримки реабілітації поранених з кінцевою метою надання допомоги в усіх регіонах країни.

«Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення. Ми можемо продовжувати олюднювати людей, залучених до цієї війни, і те, через що вони проходять. Ми маємо постійно пам’ятати про це. Сподіваюся, що ця поїздка допоможе людям усвідомити це, тому що легко втратити чутливість до того, що відбувається», — сказав принц журналістам The Guardian під час поїздки до Києва.

Дата публікації
Кількість переглядів
239
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie