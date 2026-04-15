Принц Гаррі відвідав військовий меморіал, доки його дружина Меган Маркл сяяла на телебаченні в Австралії

Принц Гаррі / © Associated Press

Під час свого візиту до країни принц Гаррі вшановує ветеранів та військовослужбовців. Цей військовий меморіал, який відвідав герцог Сассекський, головна національна пам'ятка тим, хто служив і загинув на війні та при виконанні службових обов'язків, що об'єднує святилище, музей і архів. Він був відкритий 1941 року.

Принц Гаррі, одягнений у темний костюм і з медалями, отриманими за десятирічну службу в британській армії, привітав ветеранів, що зібралися, після чого виголосив вітальну промову. Він також поклав вінок та деякий час оглядав меморіал, який називається «За нашу країну».

Потім його провели усередину Військового меморіалу, де він оглянув виставку.

Пізніше він взяв участь у прийомі, організованому організацією Invictus Australia, і відвідав церемонію «Останній піст», яка проводиться щовечора біля меморіалу від 2013 року на згадку про окремого військовослужбовця за допомогою оповідань, роздумів та виконання жалобної мелодії, пише People.

На прийомі Гаррі оголосив про запуск Invictus Australia Sports Festival, нового міжнародного заходу з адаптивних видів спорту, який відбудеться в Перті, Австралія, у жовтні 2026 року.

Тим часом його дружина Меган Маркл виступила як запрошена суддя в австралійському шоу «MasterChef».