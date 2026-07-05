Принц Гаррі вирушить до Лондона без Меган Маркл та дітей: стали відомі подробиці

Принц Гаррі / © Associated Press

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Як стало відомо виданню People, Меган Маркл та їхні діти – принц Арчі та принцеса Лілібет не супроводжуватимуть Гаррі до Лондона після прибуття до Великої Британії наступного тижня.

Однак рішення про те, чи приєднається сім'я до герцога Сассецького в інших частинах його візиту за межами столиці, поки що не ухвалено.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Арчі та Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Ця новина з'явилася після того, як Гаррі та Меган сподівалися вперше від 2022 року привезти Арчі та Лілібет до Великої Британії. Гаррі був сповнений рішучості дати своїм дітям можливість познайомитися з країною, де він виріс, і, можливо, провести час із королем Чарльзом. Їхня відсутність у Лондоні під час поїздки тепер викликає питання про те, чи відбудеться возз'єднання сім'ї під час візиту. Плани сім'ї ускладнюються побоюваннями щодо безпеки, адже Сассекським досі не виділили поліцейську охорону.

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Тим часом король Чарльз, перебуваючи в Шотландії, провів таємну сімейну нараду напередодні візиту його молодшого сина до країни.

У той час представник принца Гаррі також заявив, що герцог продовжує вивчати всі доступні варіанти, щоб візит минув безпечно, і щоб його діти мали можливість насолодитися Великою Британією.

Принц Гаррі / © Associated Press

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