Принц Гаррі вийшов у світ з дружиною Меган після критики на адресу президента Трампа

Принц Гаррі, Емі Редфорд та Меган Маркл / © Getty Images

Учора герцог та герцогиня Сассекські з’явилися на публіці перед прем’єрою свого нового документального фільму «Королеви печива» у Центрі виконавських мистецтв Роуз Вагнер у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта.

Подружжя відвідало спеціальний показ фільму, що розповідає про чотирьох дівчаток-скауток, які переживають культовий сезон продажу печива, пропонуючи проникливий погляд на амбіції, командну роботу та дорослішання. На заході пара позувала для фотографій з Емі Редфорд, дочкою покійного Роберта Редфорда.

Принц Гаррі, Емі Редфорд і Меган Маркл / © Getty Images

Гаррі і Меган виступають як виконавчі продюсери 91-хвилинного фільму, який демонструється в категорії «Сімейний денний сеанс» на кінофестивалі «Санденс». Режисеркою документального фільму виступила Аліса Нахміас. Цей проєкт має для Меган особисте значення, адже в дитинстві вона була скауткою у Каліфорнії, а її мати Доріа була керівницею загону.

Меган приїхала на фестиваль у чорному короткому джемпері та вузьких штанях-кльош, взула туфлі-човники на підборах і зробила світлий манікюр та легкий макіяж. Також у неї на пальці була її заручальна каблучка та золотий браслет Love від Сartier на зап’ясті. Волосся герцогиня вирівняла і уклала.

А напередодні принц Гаррі, нагадаємо, виступив із різкою заявою після того, як президент США Дональд Трамп заявив про те, що союзники по НАТО «трохи відійшли убік» від лінії фронту під час війни в Афганістані.

Принц Гаррі в Афганістані / © Associated Press

«2001 році НАТО вперше — і єдиний раз в історії — застосувало статтю 5», — сказав Гаррі, маючи на увазі пункт про взаємну оборону альянсу після терактів 11 вересня. Це означало, що кожна країна-союзник була зобов’язана підтримати Сполучені Штати в Афганістані в прагненні до нашої спільної безпеки. Союзники відгукнулися на цей заклик».

«Я там служив. Там я знайшов друзів на все життя. І там я втратив друзів», — продовжив він. «Тільки у Сполученому Королівстві загинуло 457 військовослужбовців». Гаррі продовжив, наголосивши на довгострокових наслідках війни. «Тисячі життів змінилися назавжди. Матері та батьки ховали синів та дочок. Діти лишилися без батьків. Сім’ї несуть на собі тягар витрат», — сказав він. «Про ці жертви слід говорити правдиво та з повагою, оскільки ми всі залишаємося єдиними та вірними захисту дипломатії та миру».

Принц Гаррі в Києві / © Getty Images

Нагадаємо, у вересні 2025 року принц Гаррі вперше відвідав Київ і був у приємному захваті від столиці України.