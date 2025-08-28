Принц Гаррі їде до Лондона на річницю смерті своєї бабусі королеви Єлизавети II: яка мета візиту

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі вже підтвердив, що візьме участь у щорічній церемонії вручення премії WellChild Awards, у межах якої нагороджують молодь, яка живуть зі складними проблемами зі здоров’ям.

Церемонія вшановує неймовірну мужність і досягнення тяжкохворих дітей, і 40-річний Гаррі регулярно відвідує її. Він є покровителем благодійної організації від 2007 року, і це одна з небагатьох справ, яку Гаррі продовжує підтримувати відтоді, як у січні 2020-го склав повноваження повноправного члена королівської родини, пише журнал People.

Принц Гаррі / © Associated Press

Чи буде у Гаррі зустріч з його батьком — королем Чарльзом, який у цей час все ще перебуватиме в Балморалі — невідомо. Востаннє вони бачилися в лютому 2024 року, коли стало відомо, що монарх хворіє на рак. Між батьком і сином дуже складні стосунки, які погіршилися після того, як Гаррі та його дружина Меган Маркл дали низку публічних інтерв’ю, а принц також випустив свої мемуари, в яких критикував багатьох родичів, зокрема і дружину свого батька — королеву Каміллу.

