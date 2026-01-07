ТСН у соціальних мережах

Принц Гаррі їде до Лондона: стало відомо, чи планується зустріч з королем Чарльзом

Принц Гаррі прибуде до Великої Британії наприкінці цього місяця, щоб взяти участь у судовому засіданні.

Ольга Кузьменко
Король Чарльз та принц Гаррі

Король Чарльз та принц Гаррі / © Associated Press

Він відвідає процес у Високому суді Лондона проти компанії Associated Newspapers Limited (ANL).

Хоча багато шанувальників королівської родини сподіваються на ще одну зустріч із членами королівської родини, зустріч Гаррі зі своїм батьком, королем, під час поїздки є малоймовірною.

Принц Гаррі у Лондоні / © Getty Images

Принц Гаррі у Лондоні / © Getty Images

Повідомляється, що король не бажає бути пов’язаним із будь-якими судовими розглядами, і, ймовірно, саме тому під час цього специфічного візиту до Великої Британії не узгоджуватимуться жодні сімейні справи.

Нагадаємо, минулого разу Гаррі та Чарльз бачилися у вересні 2025 року, коли принц приїжджав до Лондона на захід його фонду Invictus Games. Після цієї зустрічі герцог Сассекський дав лише один публічний коментар.

А наступного дня принца Гаррі було помічено на вокзалі в Києві, він відвідав Україну з несподіваним і неоголошеним візитом.

Принц Гаррі у Києві / © Getty Images

Принц Гаррі у Києві / © Getty Images

