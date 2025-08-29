ТСН у соціальних мережах

Принц Гаррі їде до Лондона: стало відомо, чи зустрінеться з ним король Чарльз III

Британська преса повідомляє, що зустріч принца Гаррі, який приїде до Лондона на третю річницю смерті його бабусі королеви Єлизавети II, планується.

Ольга Кузьменко
Принц Гаррі та король Чарльз

Принц Гаррі і король Чарльз / © Associated Press

Видання Mirror пише, що Гаррі готується до зустрічі з батьком, якого не бачив 20 місяців (майже два роки). А ось його старший брат, принц Вільям, відкинув будь-які спроби примирення з братом.

Потепління відносин між герцогом Сассекським та королем відбулося після неформального мирного саміту з представниками Букінгемського палацу.

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Очікується, що Гаррі приїде до Лондона 8 вересня, у третю річницю смерті королеви Єлизавети II, щоб відвідати церемонію вручення премії WellChild Awards, благодійного заходу, який він давно підтримує.

Ця дата знаменує перший візит герцога після невдалої апеляції проти зниження рівня його безпеки у Великій Британії.

Король Чарльз і принц Гаррі / © Getty Images

Король Чарльз і принц Гаррі / © Getty Images

Гаррі та Чарльз не бачилися з січня минулого року, коли Його Величність почав проходити лікування від раку. Поки що не повідомляється, чи поїде дружина Гаррі — Меган Маркл разом із ним до Британії чи залишиться вдома з дітьми. Швидше за все візит принца буде сольним.

Принц Гаррі і Меган Маркл під час життя в Лондоні / © Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл під час життя в Лондоні / © Associated Press

