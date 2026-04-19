ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
231
Час на прочитання
1 хв

Принц Гаррі з маленьким собакою на руках зворушив королівських шанувальників

Принц Гаррі, зважаючи на все, любить не лише дітей, а й тварин.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images

Це фото було зроблено під час їхньої з Megan подорожі до Австралії цього тижня, коли герцог та герцогиня Сассекські відвідали яхт-клуб після участі у вітрильних змаганнях з членами Invictus Australia у Сіднейській гавані на четвертий день королівської подорожі.

Гаррі взяв на руки маленьку собачку, яка так і норовила облизати герцога Сассекського, що зворушило й самого принца і шанувальників, що зібралися довкола.

Нагадаємо, Гаррі та Меган перебували в Австралії з чотириденним візитом, у рамках якого у них були заплановані заходи у Мельбурні, Канберрі та Сіднеї.

Ми показували, як у заключний день свого візиту Сасекські відвідали матч із регбі.

Дата публікації
Кількість переглядів
231
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie