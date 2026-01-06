Принц Гаррі зможе привезти своїх дітей на зустріч до короля Чарльза

Принц Гаррі / © Associated Press

Як повідомляє журнал People, посилаючись на обізнані джерела, є «позитивні» ознаки того, що уряд Великої Британії відновить охорону герцога Сассекського.

Схоже, боротьба принца Гаррі за поновлення на посаді його офіційної збройної охорони на час візитів до Великої Британії просунулась на крок уперед. Повідомляється, що з боку уряду надходять «позитивні» сигнали щодо скасування рішення про відмову у наданні Гаррі охорони, і вони з обережною надією очікують, що рішення щодо підвищення рівня його захисту буде ухвалено.

Принц Гаррі / © Associated Press

Після кількох років кампанії герцога Сассекського, включаючи гучний судовий позов, який він програв, у грудні було надано дозвіл на повномасштабне розслідування. Це означало, що офіційна оцінка ризиків проводилася органом, який складає список осіб, які отримують охорону, — королівським та VIP-виконавчим комітетом, до якого входять представники Міністерства внутрішніх справ, столичної поліції та королівської родини.

4 січня газета The Mail on Sunday повідомила, що комітет визнав, що критерії для вжиття заходів безпеки вищого рівня було дотримано. Джерело, близьке до Гаррі, заявило: «Тепер це формальність. Джерела у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що безпека Гаррі забезпечена».

Принц Гаррі з дочкою Лілі в Каліфорнії / © Instagram Меган Маркл

Таким чином, цілком ймовірно, що отримавши поліцейську охорону принц Гаррі захоче привезти своїх дітей на зустріч до короля Чарльза, з яким у них знову потеплішали стосунки від моменту їхньої останньої зустрічі у вересні минулого року.