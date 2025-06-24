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Принц Гаррі знайшов спосіб помиритися з королем Чарльзом і родичами
Принц Гаррі має намір простягнути оливкову гілку королівській родини, запросивши її на «Ігри нескорених» 2027 року.
Найпереконливішою на даний момент ознакою того, що принц Гаррі прагне примирення з королем Чарльзом та іншими високопоставленими членами королівської родини, є те, що наприкінці цього місяця буде відправлено електронне запрошення, за яким піде офіційне запрошення, повідомляє Daily Mail.
Джерела повідомили, що час запрошення був обраний таким чином, щоб дати сім’ї найкращі шанси бути присутніми з огляду на те, що Чарльз, як відомо, складає свій графік на три роки вперед.
«Король, можливо, приїде, щоб продемонструвати підтримку Збройним силам і привітати Гаррі з найбільшим успіхом у його житті», — сказала кореспондент Інгрід Сьюард. «Єдина причина, через яку король побоюється спілкуватися зі своїм сином, полягає в тому, що він більше не довіряє йому і не хоче, щоб він повторював їхні особисті розмови, як він робив у минулому. Це стосується всіх членів сім’ї».
Інша коментаторка Кеті Ніколл додала: «Король неодмінно хоче стосунків зі своїм молодшим сином та онуками. Він має неймовірну здатність прощати і хоче бути великодушним у всьому цьому, і тому безумовно є ймовірність, що король розгляне можливість відвідування Invictus».
Нагадаємо, відкриття «Ігор нескорених» заплановане на 12 липня 2027 року в Національному виставковому центрі Бірмінгема, а їхнє завершення — на 17 липня, у день, коли королеві Каміллі виповниться 80 років. З цієї нагоди, швидше за все, вже заплановано деякі урочистості.
Також поки невідомо, чи ризикне герцог привезти Меган та їхніх дітей — принца Арчі та принцесу Лілібет до Великої Британії, оскільки раніше він заявляв, що не зможе зробити цього, якщо сім’ї не буде надано повного захисту поліції.