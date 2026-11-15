Принц Гаррі знову приїхав до України з неанонсованим візитом

Принц Гаррі / © Getty Images

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Протягом 13–14 листопада молодший син короля Чарльза взяв участь у конференції, присвяченій реабілітації людей, які постраждали внаслідок війни.

Це вже його четверта подорож до України за час повномасштабного вторгнення.

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Про його візит стало відомо 15 листопада із публікацій учасників заходів та підтвердження голови Львівської ОДА Максима Козицького.

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Принц Гаррі виступив на першій міжнародній конференції з питань військової травми, яка відбулася 13–14 листопада на базі всеукраїнського реабілітаційного центру Superhumans Center у Львові. Захід був присвячений повному шляху відновлення людини після бойової травми – від евакуації та хірургії до протезування, реабілітації та ментального здоров'я.

Принц Гаррі у Львові

Під час свого виступу в Superhumans Center Гаррі відзначив єдність цивільних та військових:

«Під одним дахом тут зібралися цивільні та військові, щоб зцілятися разом. Не лише від самих ран, а й через досвід. Щоразу, коли я повертаюся до України, мене завжди тепло вітають… Не буде різниці між ветеранами та пораненими — ви будете єдиним цілим, і цю єдність справді варто берегти», — сказав Гаррі у своїй промові.

Принц Гаррі / © Getty Images

Відео із заходу поділився у своєму телеграм-каналі Типовий Львів.

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Нагадаємо, у квітні 2026 року Гаррі відвідував і столицю України. Тоді він виступив із промовою на Київському безпековому форумі, поспілкувався з українськими військовими та відвідав Бучу у супроводі представників фонду HALO Trust.

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