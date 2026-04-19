Принц Гаррі зробив гучну заяву про королівську сім'ю
Герцог і герцогиня Сассекські завершили третій день своєї поїздки до Австралії приватним благодійним заходом, на якому Гаррі виступив із зворушливою промовою як головний доповідач.
Гаррі та його дружина Меган відвідали саміт InterEdge, що проходив у CENTREPIECE у Мельбурн-парку, на якому принц виступив із основною доповіддю з питань психічного здоров'я.
Під час 19-хвилинного виступу перед аудиторією 41-річний Гаррі сказав, що протягом свого життя відчував себе «втраченим, зневіреним або зовсім безсилим».
«Зараз у світі відбувається багато подій, які змушують нас відчувати тривогу, стрес, безпорадність, безсилля та повну пригніченість. Коли мене запросили виступити на цьому саміті, я не був упевнений, чи очікується від мене виступ у ролі людини, яка, незважаючи ні на що, тримає все під контролем, чи в ролі людини, яка, незважаючи на те, який це може мати вигляд, насправді не тримає все під контролем», - продовжив Гаррі, повідомляє PA Media.
Потім Гаррі розповів про свій досвід переживання горя у зв'язку зі втратою матері, принцеси Діани, яка загинула в автомобільній аварії в Парижі в серпні 1997 року, коли Гаррі було лише 12 років.
«На мій досвід, втрата дезорієнтує у будь-якому віці, – сказав Гаррі. — Горе не зникає через те, що ми його ігноруємо. Пережити це в дитинстві, перебуваючи під постійним наглядом, як в акваріумі, так, це буде непросто. А без мети це може тебе зламати», — додав він.
Принц також заявив, що не хотів бути членом королівської сім'ї після смерті своєї матері. "Це убило мою маму", - сказав він.
«Бували моменти, коли я почувався себе пригніченим, — продовжив Гаррі. — Моменти, коли я почувався втраченим чи зовсім безсилим. Моменти, коли тиск — зовнішній та внутрішній — відчувався постійно. І моменти, коли, незважаючи на те, що відбувається, мені все одно доводилося вдавати, що все гаразд, щоб нікого не підвести».
«Довгі роки я був до цього байдужий, і, можливо, тоді це було простіше, але я також не мав інструментів, щоб з цим впоратися», — додав він.
Гаррі також розповів про те, як служба в армії допомогла йому розвинути стійкість, зазначивши, що цей досвід, що включав два відрядження до Афганістану, навчив його тому, що стійкість — це не придушення проблем, а розвиток здатності навчитися давати раду труднощам, що виникають.
Розмірковуючи про свою королівську роль у той важкий період свого життя принц сказав: "Я думав: "Я не хочу цю роботу. Я не хочу цю роль - куди б це не вело, мені це не подобається. "Це вбило мою маму, і я був категорично проти, і я роками ховав голову в пісок. Зрештою я зрозумів: зачекайте, якби на цьому місці був хтось інший, як би він використовував цю платформу, ці можливості і ресурси, які з нею пов'язані, щоб змінити світ на краще?. А ще, чого б хотіла від мене мама? І це дійсно змінило мою точку зору“, - сказав принц.
Герцог також сказав, що становлення чоловіком і батьком допомогло йому переосмислити ситуацію, і що набуття справжнього сенсу життя надало йому впевненості.
«Коли батько перевантажений, діти це відчувають. Коли хтось отримує підтримку, це відчувають члени сім'ї. Для мене однією з найбільших змін стало усвідомлення того, що прохання про допомогу — це не слабкість, а навпаки, прояв сили», — заявив принц.