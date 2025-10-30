Принц Гаррі зробив гучну заяву про своє життя в США: що сказав син короля Чарльза

Принц Гаррі

Герцог Сассекський раніше заявляв, що «розглядав» можливість стати громадянином США після переїзду до Каліфорнії 2020 року.

У новому інтерв’ю принц Гаррі прямо відповів на запитання, чи має він намір отримати американське громадянство.

Принц Гаррі

29 жовтня Гаррі поділився своєю позицією під час несподіваної появи на подкасті «Хасан Мінхадж не знає», коли ведучий Хасан Мінхадж поставив запитання у сегменті «Royal Rapid Fire».

«Ви збираєтеся стати громадянином США?» — запитав Мінхадж під час короткої сесії запитань та відповідей.

«Чи я збираюся стати громадянином США? На даний момент я не маю таких планів», — відповів принц Гаррі, цитує його слова журнал People.

Зазначимо, принц Гаррі — молодший син короля Чарльза та принцеси Уельської Діани, він народився в Лондоні і є членом британської королівської родини. 2020 року принц та його дружина Меган Маркл переїхали до США, склавши з себе королівські обов’язки. Вже в Америці у них народилася друга дитина — дочка Лілібет. Пара влаштувалася в Каліфорнії, звідки родом Меган, і виховує там своїх дітей, 6-річного принца Арчі та 4-річну принцесу Лілі.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми / © Instagram Меган Маркл

Минулого року принц Гаррі заявив, що він розглядав можливість стати громадянином США, але це не було «високим пріоритетом» для нього.