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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принц Гаррі зробив нову сумну заяву про свою матір - принцесу Діану

Герцог Сассекський вкотре розповів про втрату своєї матері у підлітковому віці.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Гаррі

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі з'явився разом із докторкою Мері-Френсіс О'Коннор на відеоплатформі MasterClass у рамках сесії під назвою «Переосмислення горя: розвиток стійкості після втрати».

Герцог Сассекський розповів про свої почуття після смерті матері, яка загинула в автокатастрофі в Парижі 1997 року, коли принцові було лише 12 років. Він сказав:

«Я так довго був емоційно заціпенілим, значною мірою тому, що ніхто не сказав мені, що радість все ще допустима. Що це не зрада. Тому що я відчував себе невірним і винним через можливість бути щасливим та радісним без неї. Мені здавалося, що я повинен бути сумним і емоційно заціпенілим, щоб довести їй, що я сумую за нею», - цитує слова Гаррі express.

Але, коли йому нарешті вдалося по-справжньому впоратися зі своїми емоціями, він виявив, що все навпаки.

Принцеса Діана з сином Гаррі / © Getty Images

Принцеса Діана з сином Гаррі / © Getty Images

«Насправді я зрозумів, що вона просто хотіла, щоб я був щасливим. І це стало для мене величезним психологічним зрушенням. Це звільнило мене і дало мені зовсім інший погляд на життя», - додав Гаррі.

Нагадаємо, газета Daily Mail повідомила, що герцог Сассекський міг отримати 100 000 доларів плюс частку доходів від підписки на онлайн-платформу, де розповів про свій досвід втрати.

Принц Гаррі / © Getty Images

Принц Гаррі / © Getty Images

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