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Принц Гаррі зробив нову сумну заяву про свою матір - принцесу Діану
Герцог Сассекський вкотре розповів про втрату своєї матері у підлітковому віці.
Принц Гаррі з'явився разом із докторкою Мері-Френсіс О'Коннор на відеоплатформі MasterClass у рамках сесії під назвою «Переосмислення горя: розвиток стійкості після втрати».
Герцог Сассекський розповів про свої почуття після смерті матері, яка загинула в автокатастрофі в Парижі 1997 року, коли принцові було лише 12 років. Він сказав:
«Я так довго був емоційно заціпенілим, значною мірою тому, що ніхто не сказав мені, що радість все ще допустима. Що це не зрада. Тому що я відчував себе невірним і винним через можливість бути щасливим та радісним без неї. Мені здавалося, що я повинен бути сумним і емоційно заціпенілим, щоб довести їй, що я сумую за нею», - цитує слова Гаррі express.
Але, коли йому нарешті вдалося по-справжньому впоратися зі своїми емоціями, він виявив, що все навпаки.
«Насправді я зрозумів, що вона просто хотіла, щоб я був щасливим. І це стало для мене величезним психологічним зрушенням. Це звільнило мене і дало мені зовсім інший погляд на життя», - додав Гаррі.
Нагадаємо, газета Daily Mail повідомила, що герцог Сассекський міг отримати 100 000 доларів плюс частку доходів від підписки на онлайн-платформу, де розповів про свій досвід втрати.