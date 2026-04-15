Принц Гаррі зробив рідкісний коментар про свого батька Чарльза на публіці: що він сказав

Король Чарльз та принц Гаррі / © Associated Press

Під час свого виступу там принц зробив рідкісний публічний коментар про свого батька, що не робив уже давно.

Гаррі взяв участь у дискусії на сцені під час візиту до благодійної організації, яка займається проблемами психічного здоров'я чоловіків, у Мельбурні. Принц заявив, що діти повинні бути «покращеною версією» своїх матерів і батьків, і зробив рідкісні коментарі про своїх власних батьків, короля Чарльза і покійну принцесу Діану.

«Тут немає осуду, немає звинувачень, немає вказівки пальцем. Реальність така, що — хоч би як ви виховували дітей — це особистий досвід, і ви захочете його покращити», — сказав Гаррі.

Герцог також розповів про «розмови», яких він ніколи не мав з батьками, зокрема, про соціальні мережі — просто тому, що їх не існувало 40 років тому, цитує його слова журнал Hello!. «Це лише один із прикладів розмов, які зараз відбуваються в сім'ях між дітьми та батьками, і яких ніколи не було між мною та моїми батьками», — пояснив він.

Від того часу, як Гаррі разом з Меган 2020 року відмовився від виконання обов'язків членів королівської родини, у нього та інших членів сім'ї склалися напружені стосунки.

Гаррі та Чарльз востаннє бачилися шість місяців тому, коли принц відвідав Велику Британію у зв'язку з церемонією вручення нагород WellChild. Зустріч за чаєм у Кларенс-гаусі тривала лише 54 хвилини, незважаючи на те, що до цього вони не бачилися 19 місяців.

Тим часом, минулого місяця з'явилося повідомлення про те, що Гаррі сподівається влітку привезти свою сім'ю до Сандрінгема, щоб возз'єднатися з королем на літніх канікулах. Чи він отримає таке запрошення — велике питання.